“Empresarios mexicanos me han acusado con papa Francisco”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que, tras conversar con el embajador de su país en el Vaticano, Alberto Barranco, supo que algunos empresarios han visitado a personajes como el rey Felipe VI de España y el papa Francisco para acusarlo.

“Andan haciendo labor y van a quejarse con el rey de España [Felipe VI] y les comento otras cosas, van también con el papa [Francisco]. Lo sé porque me lo dijo el embajador y el mismo papa le dijo: “aquí vienen a decirme cosas y yo no creo lo que me vienen a decir”. […] Pero eso es legítimo, es normal que se dé, lo único que está mal es que se ensarapen [escondan], la hipocresía, no tiene nada de malo ser opositor”, comentó.

Al respecto, López Obrador recordó que él también fue miembro de la oposición al Gobierno, pero dijo que en ningún momento escondió sus actividades ni las realizó de forma anónima. Advirtió que, a pesar de esconderse, él sabe lo que su oposición está haciendo.

¿Yo cuántos años fui opositor? Años fui opositor y cuestionábamos de manera directa. Nada de anónimo o estar escondiéndonos, dábamos la cara”, recordó.

Por otra parte, aseguró que su administración ha cumplido con los compromisos que ha suscrito con el sector empresarial. Dijo que, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, a partir del 1 de julio las empresas mexicanas comenzarán a beneficiarse con las nuevas reglas para la exportación.

“Los empresarios de la industria automotriz nos pidieron que se les dieran unos días antes de que entraran a producir en Estados Unidos para ellos prepararse, porque forman parte de la cadena productiva. Lo hicimos, ya están trabajando, por eso espero que en junio la pérdida de empleos sea mucho menor y mi pronóstico es que agosto-diciembre vamos a levantar, va a ser una V, estamos ya tocando fondo y vamos a levantar, nos vamos a levantar pronto”, detalló.

El 19 de mayo, el mandatario mexicano publicó un mensaje donde aseveró que su Gobierno no está enfrentado con el sector privado. No obstante, advirtió que ya no permitirá actos de corrupción o tráfico de influencias en la administración pública federal.