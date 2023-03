Empresarios piden a la federación intervención en problemas del libramiento carretero

De manera sorpresiva la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció mediante un comunicado el ajuste del 7.82% en las tarifas de las autopistas concesionadas al Fonadin, esto ha generado un sin fin de comentarios negativos a través de redes sociales; principalmente en el municipio de Los Cabos, ya que la única vialidad de cobro de todo Baja California Sur se encuentra en este destino turístico.

El tema no es solo el alto costo del tramo carretero que conecta el Aeropuerto Internacional de Los Cabos con Cabo San Lucas, las pésimas condiciones de su infraestructura, el no contar con otros sistemas de pago que no sea el efectivo, han convertido esta vialidad en una de las caóticas para transitar en todo el destino.

El Consejo Coordinador de Los Cabos, a través de su presidente ejecutivo, Julio Castillo Gómez, dio a conocer que los empresarios enviaron un documento a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la dependencia de Caminos y Puentes Federales (Capufe), en la cual se le solicita sostener una reunión entre autoridades e iniciativa privada para buscar solución a la problemática que se vive en el libramiento carretero.

“La respuesta que tenemos, las únicas dos respuestas que tenemos. Una de ellas es que las áreas nos respondieron por oficio, que en el transcurso de marzo y abril estarían reparando los cercos que evitan que el ganado se meta al libramiento y ocasionan accidentes. La otra es que por parte del gobernador iba a buscar gestionar una reunión de trabajo con el consejo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para analizar sobre la mesa de manera directa este problema, y buscarle una solución”.

Dentro del documento menciona que es urgente la construcción de más casetas para agilizar el tránsito de los vehículos, mejorar el mantenimiento de la vialidad con la instalación de cercos perimetrales para evitar que el ganado cruce por la carretera, además de evitar que personas ajenas a la carretera comentan actos vandálicos que pongan en riesgo la integridad de quienes circulan por el libramiento.

Mauricio Salicrup, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, señaló que es importante que las autoridades se responsabilicen de lo que está sucediendo dentro de la carretera, el alto costo de la vialidad no se ve reflejado en el servicio que están brindando a los usuarios.

“Si sumamos que tenemos conflictos con el del ganado suelto en la cinta asfáltica, además de que se han registrado pandillas tirando piedras a los automóviles. Esto nos indica que nadie está haciendo nada y no están tomando la responsabilidad, por esto hicimos este escrito porque nos dimos cuenta de que ni al gobernador le hacen caso”.

Hasta el cierre de esta edición Capufe y la SICT no se han pronunciado al respecto sobre el documento que envió el sector empresarial, se espera que en las próximas semanas las dependencias federales respondan ante la solicitud de la iniciativa privada.