Empresas de construcción cumplen medidas sanitarias para transportar al personal

San José del Cabo.- El inspector jefe de la Guardia Nacional, Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Los Cabos, Jorge García Rojas reveló que hasta el momento las empresas del sector de la construcción se han apegado a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, es decir, hasta el momento indicó, no han detectado que en los vehículos que transportan a los colaboradores se exceda el número de pasajeros, lo cual les permite tener una sana distancia y con ello evitar la propagación de nuevos casos de Covid-19.

“Las empresas se encuentran acatando los lineamientos por parte de la Secretaría de Salud, hasta el momento no hemos tenido ningún contacto con vehículos que excedan el número que es considerado para el traslado seguro, afortunadamente se encuentran haciendo lo mejor posible”.

Para finalizar, recordó que si bien es cierto ya se volvió gradualmente a una nueva normalidad, esto no significa que la población debe realizar todas las actividades que usualmente realizaba, además deberán de implementar diversas medidas higiénicas emitidas por las autoridades de salud.