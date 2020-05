Empresas deben cumplir con el pago de las utilidades a los trabajadores, aún en la situación de emergencia que se vive: Isaías González Cuevas

San José del Cabo.- El diputado federal Isaías González Cuevas y dirigente nacional de la CROC, hizo un llamado a las empresas a cumplir con el pago de las utilidades a los trabajadores, pues se trata de una utilidad de lo generado el año pasado y se tiene que cumplir con esta prestación como lo marca la Ley Federal del Trabajo.

Reiteró que es cierto que se viven tiempos difíciles por la pandemia que ha llevado a una situación económica complicada, pero las utilidades son por el trabajo realizado el año pasado, así es que se espera que no se tome de justificación al Covid-19 para no querer pagar las utilidades que es una prestación que se debe cumplir por ley.

Indicó además que como sindicato han negociado los contratos colectivos de trabajo y prestaciones y salarios por la pandemia durante los meses de abril y mayo, pero como esta situación de emergencia se va a extender, tendrán que negociar los contratos de junio y julio para que los trabajadores queden bien protegidos.

Hizo mención que algunas empresas pequeñas ya están en una situación de liquidar a la gente, aunque son pocas, pero hay que cuidar que no queden desprotegidos los trabajadores.

En cuanto al pago de las utilidades, mencionó que es una prestación por ley pero algunas empresas que tienen outsourcing o subcontratación quieren esconder la utilidad, por lo que en este caso hay dos opciones, o negociar un bono, o bien recurrir al SAT para que haga las auditorías a las empresas y cumplan con ese derecho.

Reiteró que este recurso de las utilidades la están esperando los trabajadores, en estos momentos de pandemia cualquier recurso les hace falta, por lo que insistió en el llamado a las empresas de cumplir con esta prestación.

Finalmente, también hizo un llamado a los trabajadores y a la comunidad local y estatal a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salubridad de quedarse en casa, ‘’dicen que faltan 13 días para que el pico de la pandemia baje, por lo que es fundamental acatar las recomendaciones, porque solo así regresaremos a las actividades’’.