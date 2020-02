En 4 meses llevan 58 denuncias atendidas en la Comisión de Arbitraje Médico BCS

La Paz.- Desde su instalación oficial en Baja California Sur, la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico ha recibido 58 denuncias por mala atención de instituciones de salud, informó Axxel Sotelo Espinosa de los Monteros, subcomisionado jurídico.

La oficina de la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico se inauguró el 9 de octubre del 2019 y, al cierre del año, se recibieron 28 asuntos formalmente; de éstos, se derivaron tres quejas, una se resolvió a través de la mediación y dos en la conciliación. En el 2020, hasta enero, ya iban 30 asuntos, dos llegaron a queja formal.

Primordialmente dijo, las principales quejas presentadas por los usuarios de salud son “la falta de comunicación adecuada entre médico-paciente, las menos han sido con un aspecto médico o consecuencia de la atención médica”. Hasta el momento, no se ha llegado a ningún caso donde se determine que existió una responsabilidad profesional o configuración de una negligencia médica.

Entre las instituciones de salud más denunciadas está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo el subcomisionado; de las 58 denuncias, entre el 70 y 80 por ciento son contra éste. La principal razón se da porque es donde están la mayoría de los derechohabientes.

Detalló que si en el proceso previo de orientación, asesorías especializadas, consulta de opiniones médicas y gestiones no se resuelve la inquietud del paciente, se pasa a la parte de recibir la queja formal.

El proceso arbitral tiene tres fases; la mediación, donde se trata de revisar la información, hay audiencias previas y se trata de llegar a un acuerdo entre las partes, si no se pasa a la conciliación, donde se reúnen por separado con el prestador de salud y el paciente, se revisa el expediente, la cronología de hechos y la pretensión del quejoso, hay audiencias para buscar alternativas de solución; si aún no se resuelve, pasa a la parte de arbitraje , se analiza el expediente profundamente, las Normas Oficiales Mexicanas, catálogos de los procedimientos médicos, el consentimiento informado, hasta llegar a una resolución.

Sotelo Espinosa de los Monteros aclaró que la Comisión no sanciona ni es persecutora de los médicos; sin embargo, sí tiene facultades y atribuciones como el hacer recomendaciones, el buscar opiniones técnicas médicas y hacer peritajes especializados.