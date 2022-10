En aumento los casos de Cáncer de Mama en Los Cabos.

Se realizó la caminata rosa en conmemoración del “Día Mundial de la Sensibilización contra el Cáncer de Mama”, caminata organizada por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal. “Si no te tocas te toca” y “La detección oportuna es protección”, fueron las consignas durante el recorrido.

Fue en el patio del centro de salud ubicado en calle Manuel Doblado, colonia 5 de Febrero, de donde salió el contingente que poco a poco fue creciendo en personas, hasta llegar a la explanada de la plaza Antonio Mijares. De acuerdo con información no oficial, entre 350 y 500 personas caminaron a lo largo de unos 800 metros.

La marcha se realizó con la intención de sensibilizar a la sociedad en general y a las mujeres en particular, sobre la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades.

En cuanto a qué significado tiene esta caminata para la sociedad y en particular para la mujer, Elizabeth Lerma de profesión enfermera contestó lo siguiente:

A la caminata se unieron diferentes autoridades de salud del municipio, diversas dependencias gubernamentales, así como diputados y un gran contingente de mujeres de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y mujeres en general.

En el templete Anatolia Hernández, sobreviviente de cáncer de mama, afirmó que es una enfermedad silenciosa que, si se detecta a tiempo, se puede salvar la vida, y compartió su experiencia de vida.

“Fue difícil, muy difícil, me hacen nuevos estudios porque en esos estudios, supuestamente no apareció nada, esperan hasta la biopsia del 27 de marzo y dos meses después me dicen que tendría que regresar por los resultados, que será el 27 de mayo, a las dos semanas que me hacen la biopsia, me detecto unas bolitas en el seno y me dije esto ya no es normal. Vuelvo a regresar al seguro en plena pandemia, me mandan nuevos estudios y resulta que era cáncer de mama”.