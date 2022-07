En Baja California Sur se respeta la libertad de expresión: Víctor Castro

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, aseguró que en Baja California Sur se respeta la libertad de expresión. Estas declaraciones se dan luego de que durante la conferencia mañanera del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se señalara que en la entidad los periodistas estaban siendo censurados y acosados judicialmente.

Durante la rueda de prensa en Palacio Nacional se acusó al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, al secretario de Gobierno, Homero Davis, y al exgobernador Narciso Agúndez Montaño de reprimir el periodismo crítico y de investigación. Asimismo, se mencionó que había denuncias penales en contra de reporteros.

Al respecto, el mandatario estatal aseguró que ni él ni nadie de su administración ha interpuesto demandas sobre algún periodista o medio de comunicación.

“Me parece un infundio, una mala señal, que algunos se escuden en un reportero que no vive acá para decir que aquí se reprime a la prensa, que aquí no hay garantías para ejercer este periodismo, que el Gobierno tiene demandado. El Gobierno no tiene demandado a nadie, categóricamente les digo, menos por sus expresiones, a nadie”, expresó.