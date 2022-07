En BCS los niños comienzan a sufrir ciberacoso desde los 12 años

De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), emitido a los primeros días del mes de julio del año en curso, arrojó que el 20.8 % de la población en el estado de Baja California Sur sufrió de ciberacoso en la edad de 12 años en adelante. Es el estado de Michoacán en el que mayor prevalencia de esta conducta se registra.

El ciberacoso o acoso cibernético se refiere a la situación en la que alguien se expone de manera repetida y prolongada, a acciones negativas por parte de una o varias personas que buscan hacer daño o causar molestias y principalmente los medio que utilizan este tipo de personas son los instrumentos electrónicos, como el teléfono celular e internet.

Dicha información del estudio refiere al periodo de agosto de 2020 a septiembre de 2021, en donde mostró que en el estado sudcaliforniano, el 20.6% de las mujeres manifestaron haber sido víctimas de ciberacoso, en cambio en los hombres, arrojó el 20.9 %.

De la población usuaria que fue víctima de ciberacoso en 2021, 37.2 % contaba con estudios de nivel básico, pero en la población de hombres y mujeres, el porcentaje de ciberacoso tiende a ser similar en cada uno de los niveles de escolaridad.

En el país, Baja California Sur se encuentra en el tercer lugar en horas de uso diario de internet entre las víctimas de esta conducta, arrojando 7.1 horas diarias, sin embargo, el estado de Nuevo León es el más alto con 7.3 horas diarias. Sobre las situaciones de ciberacoso experimentadas en el 2021 fueron el contacto por identidades falsas, mensajes ofensivos, insinuaciones o propuestas sexuales y el recibir contenido de índole sexual. El sexo masculino, en el estado sudcaliforniano registró mayor porcentaje con 41.6 a diferencia de las mujeres con 32.9, en donde manifestaron haber experimentado contacto mediante identidades falsas.

El medio digital mas utilizado a nivel estatal en donde se ha percibido las situaciones de acoso fue la red social de Facebook, WhastApp, Twitter y llamadas por teléfono, resaltando que es el sexo femenino quienes utilizan en mayor medida los medios mencionados.

Conforme a lo marcado en el Código Penal de Baja California Sur, en su artículo 183 menciona que comete el delito de ciberacoso quien hostigue, amenace o envíe contenido no requerido en una o más ocasiones que por medio de las Tecnologías de la Información y Telecomunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier espacio digital y cause un daño en la dignidad personal o cualquier otro bien tutelado por la norma. En efecto, quien cometa esta conducta, será acreedor a una pena de once meses y hasta seis años de prisión y multa de cincuenta a seiscientos días multa en el momento de la comisión del delito.