En Corredor Turístico impera el tortuguismo y movilidad extralimitada

El Corredor Turístico está al tope de su capacidad, por lo que se requieren acciones de fondo; aun es funcional pero cualquier detalle que sucede sobre la vía de comunicación se paraliza la circulación vial recayendo en cuellos de botella y tortuguismo vehicular, el problema ya había sido expuesto en 1999 que es cuando empezaba a gestarse esta situación y que no se atendió, dejándolo en el tintero y hoy está fuera de control, no se puede seguir pateando el asunto hacia adelante y no hacer nada, dijo Mauricio Valderrama García empresario e integrantes de Madrugadores.

Detalló que empresarios que tienen negocios en el Corredor Turístico como restaurantes se han visto afectados por el denso tránsito vehicular, cuando semanas atrás las condiciones eran otras, sin embargo, conforme crece la temporada turística, el caos vial vuelve a suceder, embotellamientos que se registran desde la flor de Fonatur en San José del Cabo hasta Costa Azul.

“Por supuesto que nos afecta y es una realidad debido a que eso no lo teníamos, sí iba creciendo el problema pero la pandemia freno el fenómeno, debido al poco flujo de visitantes y ahora, de nuevo el turismo está llegando gracias a Dios, pero con consecuencias que deben atacarse como sociedad y comunidad”.

Recalcó que debe mejorarse la movilidad para que fluya el tránsito y para eso toda la sociedad debe poner de su parte para reducir el caos vial, talvez poniendo personal de tránsito que agilice la circulación vial sobre todo en la glorieta de Fonatur y otros lugares para que no se ha el tortuguismo.

Indicó que en diversas mesas de trabajo con el grupo Madrugadores se ha expuesto a la autoridad competente el tema de la movilidad y las soluciones para agilizar la circulación vehicular, debido a que es un asunto que preocupa a la agrupación y sociedad en general.

“Las autoridades están conscientes sin embargo no tienen una solución clara, muchas veces nos fijamos en las soluciones grandes o macros, por ejemplo, están hablando de crear un paso a desnivel para hacer el cruce en la zona de la flor de Fonatur, pero en el inter se pueden hacer otras cosas”.

Refirió que cuando se realiza el mantenimiento en Corredor Turístico, desafortunadamente no fluye el tránsito, es decir, cuando autoridades cierran uno de los carriles con el fin de rehabilitar la vía de comunicación se a lenta el tránsito y no hay una autoridad que agilice el paso de las unidades automotoras, simplemente las patrullas se quedan de lado debido a que sólo atienden los accidentes, pero no hay nadie que diga “denle y avancen”.

Concluyó que toda la obra pública que se hace en el Corredor Turístico debería ejecutarse en la noche y no durante las horas de alta circulación vial y es que las autoridades escogen a las 9 de la mañana para trabajar, lo que va en contra de la movilidad que se encuentra muy topada, es decir, hay mucho tránsito vehicular a toda hora, así que los trabajos de mantenimiento y conservación deben ser en las noches.