En este primer año de Gobierno, se aseguró la no corrupción en el Ejercicio Público

Los Cabos BCS., 30 Oct (Gobierno de Los Cabos). – La Contraloría Municipal de Los Cabos, en el eje 5 de la XIII Administración: Gobierno Cercano y Erradicación a la Corrupción; tiene como objetivo primordial consolidar un sistema de control interno que garantice la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Derivado de ello, Contraloría Municipal, se ha dado a la tarea de verificar que el desempeño de todos y cada uno de los servidores públicos del Ayuntamiento de Los Cabos se apeguen a los procedimientos, normatividad y valores éticos que en todo momento se deben observar.

Continuando con lo que marca el eje 5, se han realizado diversas auditorías de la cuenta pública, así como múltiples intervenciones de asesoría y control, mismas que han permitido conocer las deficiencias y áreas de oportunidad en que se puede seguir trabajando con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública.

Se verificarón diversas licitaciones de obra del programa Federal Ramo 28 y 33, a través del cual se han realizado, -a lo largo de la geografía municipal-, la construcción de recámaras adicionales con baño, de cuarto para cocina; de recámaras para discapacitados; de baños biodigestores; y de losas de concreto armado; así como la entrega de tanques de cisterna de almacenamiento para agua de 1,100 litros; suministros y colocación de refrigeradores solares de 410 litros y de plantas fotovoltaicas; adquisición de paquetes de cerco perimetral y de equipo de topografía estación total; pavimentación y alumbrado público; eventos donde se estuvo presente en la conformación de 22 Consejos de Vigilancia Ciudadana, para dar fe y legalidad a las obras.

En el tema educativo, la Dirección Municipal de Contraloría ha supervisado la entrega de becas a estudiantes del municipio, así como en la entrega de estímulos económicos al magisterio de Los Cabos.

Por otro lado, y con el objetivo de continuar en la lucha contra los actos de corrupción y lograr el perfeccionamiento del control interno de la XIII Administración, se han formulado y propuesto a la Comisión Edilicia de Estudios Legislativos y Reglamentarios del XIII Ayuntamiento de Los Cabo dos proyectos: Reglamento para la Práctica de los Exámenes Toxicológicos de los Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, mismo que ya fue aprobado por el H. Cabildo; y, el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal.

En materia de capacitación a servidores públicos, se impartió un taller denominado Declaración de Situación Patrimonial e Interés a través del Sistema Declaranet Plus; se brindaron 40 capacitaciones personales a los colaborados de OOMSAPAS, junto con la supervisión del comisario sobre el tema de Declaranet Plus; y, se brindaron 100 capacitaciones personales a los directores, coordinadores y jefes de departamento de la XIII Administración sobre el fortalecimiento del Declaranet Plus.

Cabe destacar que, se propuso la planeación, programación y organización del sistema de control, fiscalización, auditoría y evaluación del gasto público, con lo que se procura fomentar, -durante todo el trienio-, que todas las dependencias y organismos descentralizados cumplan, fomenten y fortalezcan el debido ejercicio de sus recursos de manera transparente y eficaz, en estricto apego a los objetivos que son trazados en el PDM 2018-2021.