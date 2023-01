Próximo 7 de febrero la UPN campus Los Cabos retomará clases: SEP BCS

Debido a la solicitud de desalojo que realizó el dueño del predio donde se encontraba la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) campus San José del Cabo, alrededor de 100 alumnos se quedaron sin escuela para este nuevo semestre.

Sobre esta situación, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos entrevistó al director de Profesiones, Educación Media Superior y Superior de la SEP Baja California Sur, Lino Matteotti Cota, quien informó que a principios del mes de febrero se retomarán las clases de la UPN en una primaria de la zona.

Te puede interesar: Más de 100 alumnos de la UPN en Los Cabos se quedan en la calle

Anteriormente, se tenía contemplado que los 100 alumnos pertenecientes a la UPN cursarán este nuevo ciclo Escolar en la Primaria “Gregorio Cruz”, pero al no lograr un acuerdo con padres de familia este plantel fue descartado, ya que la convivencia entre menores de edad y alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, no es sana debido a la diferencia de edades.

“UPN necesita que todos estén en armonía porque sí es delicado y una gran responsabilidad. Como vieron que algunos padres de familia no están de acuerdo se prefirió mejor cambiar de escuela, pero aunque se maneje que fueron los padres de familia, no fueron unos cuantos, varios de los profes que ya han sido maestros de UPN también estaban de acuerdo, pero ya con dos profes o dos padres de familia que estén inconformes, ya no es sano que se haga el préstamo”.