“En Los Cabos van más de 30 infracciones al transporte público por saturar las unidades” Ramón Ceseña

San José del Cabo.- Ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 que se vive a nivel global, así como por las diversas recomendaciones que se han emitido por las autoridades del sector salud, en donde resalta mantener una sana distancia de al menos metro y medio, el uso de cubrebocas, evitar la aglomeración de personas y la sanitización de los espacios tales como las unidades del transporte público, Ramón Ceseña Ceseña, director municipal del Transporte en Los Cabos reveló que ya se ha levantado varias infracciones a quienes no cumplen con las reglas.

“Estamos haciendo operativos y hemos aplicado diversas infracciones a quienes no se están apegando a las reglas, porque son claras y nosotros lo que pretendemos es cuidarnos nosotros, así como a la gente, guardando la sana distancia para evitar que se propaguen más casos; las recomendaciones son específicas y de alguna manera la mayoría se están cumpliendo. Los autobuses nada más pueden transportar la mitad de su capacidad en cada vehículo para guardar la distancia y quien no cumple con ello ha sido infraccionado y seguirán siendo infraccionados; van arriba de 30 infracciones por no acatar las disposiciones y vamos a seguir trabajando en lo mismo”.