En medio de la pandemia, hija de senador ofrece fiesta en Ensenada

Foto: Twitter

“ Me parece que una celebración de esa magnitud no debió haberse realizado en estos momentos” Senador

México (Notimex).- El senador por Baja California, Gerardo Novelo Osuna, manifestó su desaprobación y ofreció una disculpa pública, luego de que su hija realizara una reunión con varias personas en un hotel de Ensenada durante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Aclaró que él no estuvo presente en la reunión, y aunque comparte el júbilo de la celebración, “ me parece un momento desafortunado y circunstancias equivocadas, pues ante las crisis sanitarias siempre se debe actuar con prudencia y en este caso no fue asi”.

En un comunicado, mencionó que por su parte él sí ha estado cumpliendo puntualmente con todas las recomendaciones del Sector Salud, y aseguró que la empresa de la cual forma parte realizará acciones más estrictas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

“En lo individual no me queda más que ofrecerle una disculpa a la ciudadanía, pues si bien mi hija y su pareja tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, en esta ocasión tomaron una decisión equivocada, me parece que una celebración de esa magnitud no debió haberse realizado en estos momentos”, apuntó.