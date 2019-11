En México no me llaman para hacer cine Eiza González

La actriz radicada en Estados Unidos asegura que esta situación la frustra y desilusiona

San José del Cabo, BCS., 16 Nov (Notimex).- La actriz Eiza González dijo que no hace cine mexicano no porque no quiera, sino porque no la invitan, lo cual la desilusiona e incluso le resulta un tanto frustrante.

La artista, quien desde hace seis años dejó su tierra natal para emprender una carrera en Hollywood, donde ha intervenido en algunos filmes, reconoció que los directores mexicanos no la voltean a ver para alguna historia, “sólo llegan conmigo para hacer televisión, lo cual no me molesta.

“Sé que los tiempos en televisión son de muchos meses y no quiero estar tanto tiempo así, porque lo que deseo es hacer cine”, mencionó la actriz, quien insistió que ella no es la que rechaza los proyectos mexicanos, sino que simplemente no la invitan.

“Tengo ganas de hacer historias mexicanas que me reten como actriz, porque creo que se hacen cosas interesantes”, declaró Eiza a los medios de comunicación.

”Es curiosa la situación, pero creo que debo seguir luchando por lo que quiero, aunque a veces las cosas no resulten como uno desea. Es frustrante y doloroso abrirse paso en una industria como la de Estados Unidos, donde hay tanta segmentación”, aseguró.

“Muchos me han preguntado por qué me fui cuando mi carrera en México estaba en un punto próspero, pero tenía que seguir creciendo”, abundó la artista, quien ha estelarizado telenovelas como Amores verdaderos y Lola, érase una vez.

La intérprete, quien está a punto de cumplir 30 años, lamentó que la prensa mexicana no le dé el apoyo suficiente a su trabajo, mientras que otros gremios son más empáticos con su gente.

Por esta razón pidió que se valore la labor de los connacionales en el exterior, ya que es difícil hacer una carrera. “Hay muchos estereotipos, que es lo que yo he tratado de romper, pero creo que muchas veces se centran en cosas más banales de mi persona”.

Al respecto, recordó cuando causó polémica el vestido amarillo que portó en una gala de los Oscar, del cual surgieron muchos memes y hubo diversas críticas en redes sociales.

“No me molesta lo que digan de mí, pero creo que hay más cosas que destacar que cómo me visto. Desde los 14 años estoy en esto, si me enfocara en lo que la gente piensa nunca hubiera llegado a ningún lado”, subrayó González, quien agregó que por eso busca generar cambios y apoyar a otras latinas que como ella van a Estados Unidos en busca de crecimiento.

“Quiero producir cine o televisión, donde por supuesto pueda contar con mexicanos, porque nos debemos ayudar”, apuntó Eiza, quien en la Unión Americana ha trabajado en producciones como Baby driver y Del crepúsculo al amanecer, por mencionar algunas.

En torno a la cinta Gun shot, en la que participará, comentó que es una película bastante grande de superhéroes en la que compartirá créditos con Guy Pearce y Pierce Brosnan, este último conocido por su papel de James Bond.

La actriz se dijo feliz de que le tengan confianza para hacer cosas distintas y muestren que como latina no sólo puede ser la persona de servicio o una narcotraficante.

“Este año ha sido de muchas cosas buenas, de muchos proyectos que iba a hacer y no funcionaron; ha sido un año muy catártico, pero sigo luchando por llevar mi trabajo a otros lugares y no desanimarme”, concluyó la hija de la modelo Glenda Reyna.

Eiza se encuentra en México con motivo de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde tuvo un encuentro con los medios de comunicación.