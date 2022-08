“En pañales” movilidad de Los Cabos por no respetarse al peatón

En el marco del día mundial del peatón, Mario Alberto Meave Ponce, coordinador de la ciclovía recreativa dominical de Cabo San Lucas, nos comentó que no hay autoridades que se comprometan realmente a apostarle a “peatonalizar” las calles y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia que figura el peatón.

Fue el pasado 17 de agosto, pero del año 1897 cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejó una víctima mortal, esto en Londres Inglaterra, por lo que derivado a ese hecho se remonta el día mundial del peatón, de ahí nació la pirámide de movilidad, la cual es una referencia gráfica sobre la preferencia vial que tienen todos los medios de transporte que circulan actualmente en la ciudad, la cual no es respetada, así lo afirmó Meave Ponce, quien en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, nos mencionó lo siguiente:

“Prácticamente no estamos respetando la pirámide de movilidad, que nadie la promueve o le hacen publicidad porque continúan dando preferencia al auto, entonces ¿dónde queda el peatón?, en realidad queda el peatón a bajo de todo esto, lo que se genera que en el destino es que la pirámide está invertida. Yo dirijo un proyecto que se llama ciclovía recreativa, con el fin de hacer ciudades más humanas, que “peatonalicemos” las avenidas, y ninguna de las autoridades se ha comprometido realmente a peatonalizar las calles”

Agrega también que, por un lado los peatones tienen una cierta responsabilidad, ya que el coordinador de la ciclovía recreativa en Cabo San Lucas señala que la ciudadanía no tiene la cultura de saber moverse en las calles, la mayoría de las personas no cruzan por las cebras peatonales, no respetan los semáforos, ni siquiera circulan por la banqueta, a pesar de que lo haya.

“El peatón tiene ese grado de responsabilidad en su caminar, vamos con el celular y cruzamos la avenida, entonces ahí suceden los accidentes (…) Sucede mucho eso, que las personas se cruzan a la mitad de la calle, si pasas por una calle; dice la regla, si sale un balón solito, ¿quien viene de tras? Un niño, que es accidente seguro, por lo que hay que darle mucha difusión a reeducar a las personas al caminar o cruzar una calle, una mezcla tanto de un automovilista y peatones”

Finaliza Mario Alberto Meave Ponce señalando que se tiene una ley de movilidad en pañales, hasta que no llegue una autoridad comprometida con el tema de movilidad, con la iniciativa de transformar la ciudad con calles más amplias, y banquetas más angostas que garanticen la seguridad de los peatones.