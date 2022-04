En rezago la Ley de Trasporte de BCS; dos décadas sin atender el tema de movilidad

Arturo Nasser Faría, integrante del Grupo Madrugadores en Los Cabos, dio a conocer, que el tema del transporte no puede estar controlando acorde a ideologías e intereses económicos y qué en nada, atienden las necesidades de una sociedad, hay demasiada tolerancia a un tema que debió atenderse hace más de 2 décadas y sin embargo, los problemas entre diversos sectores del transporte pasan de la raya como el de las transportadoras y Uber.

“Estamos en un estado de decepción, no nos ponemos de acuerdo y aprendemos a vivir con tolerancias, mientras que la ley no la podemos modificar y hacer real a lo que necesita la sociedad y a las necesidades de mercado; sí el señor quiere tener un camión de lujo para moverse, que lo tenga, tenemos una cosa llamada competencia e instituciones, así como una mentalidad de libre empresa, no podemos seguir con controles ideológicos y económicos sobre ciertas actividades”.