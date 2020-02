En riesgo de desaparecer talabartería y curtido de pieles

Cabo San Lucas.- Francisco Beltrán, habitante de la zona rural de Miraflores, dijo que el trabajo de tabalarteria y de curtir pieles es una actividad casi extinta debido a que en la región sólo quedan 5 talabarteros y 2 curtidores y es que la mayoría de los pobladores se sienten atraídos por el desarrollo turístico y los empleos que generan, reconociendo que esta actividad requiere de más apoyo por parte de las autoridades, en la actualidad se sienten olvidados de la mano del Municipio, Estado y Federación, cuando el oficio y los productos tienen potencial como atractivo turístico.

Indicó que tiene 40 años trabajando en la talabartería y curtido de pieles y se consideró junto con otro nativo como los únicos de la zona Norte que curten la piel y la trabajan, destacando que le gusta su profesión practica desde que tenía 13 años; en la actualidad elabora bolsa, portafolios, cintos, carteras, entre otros artículos, aseverando que para curtir una piel lleva y proceso largo de hasta 4 meses y medio.

Añadió que a veces deja el trabajo de talabartería y a veces no, incluso dijo que en ocasiones se reciben turistas de origen europeo, entre ellos italiano, alemán hasta rusos, mismos que vienen buscando los productos.

“Nos falta apoyo del gobierno, cuando estuvo Marcos Covarrubias como gobernador si hubo apoyos para todos los talabarteros, igual por parte del gobierno federal, cuando estaba el otro gobierno federal si hubo recursos para nosotros, no es más que la verdad”.

Reveló que es necesario se apoye al que en verdad está trabajando en el oficio y no que vayan con la autoridad y digan ser talabarteros y curtidor, cuando en verdad no lo son, eso es mentira, son pocos los talabarteros y curtidores de la region, “no hay ni cinco talabarteros y curtidor solo quedó yo y otro en la sierra, es que ahora van muchas personas al Municipio y dicen que van a curtir piel y hacer cintos y la autoridad les da dinero incluso se lo tiran, no se lo dan, eso es puro amiguísimo ya que no apoyan a quien en verdad trabaja”.