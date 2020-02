“En tanto no se suscriban todos al Insabi, nos toca la salud”: Gobernador

En el marco de la LXXIX Asamblea General Ordinaria del H.Consejo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Similares y Conexos de la República Mexicana (SITATYR), Carlos Mendoza Davis gobernador del estado de Baja California Sur indicó que luego de la adhesión al Insabi esperan estar recibiendo de manera oportuna los abastos de medicamentos, además de comentar que en tanto no se suscriban todos los convenios respectivos será el Gobierno del Estado quienes prestan los servicios:

“Tenemos muy pocos casos en donde no se han tenido los suministros de medicamentos, hasta el último reporte que me dió el Secretario de Salud te digo, tenemos 5 cuyos medicamentos no le hemos podido otorgar oportunamente, en esos casos les hemos podido comprar de manera extraordinaria los medicamentos, en general para el grueso de los enfermos o pacientes que están en tratamiento en temas de cáncer hemos tenido por supuesto los medicamentos y ahora que hemos suscrito ya en convenio y adhesión al Insabi yo pienso que el abasto de estos insumos tan importantes se nos haga llegar de una manera oportuna y de no ser así, tendremos que estar nosotros al quite a comprarlos”.