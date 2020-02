“En tanto no se suscriban todos los convenios al Insabi, le corresponde al Estado la salud” Carlos Mendoza Davis

San José del Cabo.- En el marco de la LXXIX Asamblea General Ordinaria del H. Consejo Nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Similares y Conexos de la República Mexicana (Sitatyr), Carlos Mendoza Davis, gobernador del Estado de Baja California Sur en donde lo nombraron miembro del Sitatyr, hecho que nunca habían realizado con ningún otro titular del Ejecutivo de algún estado, éste indicó que luego de la adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) esperan estar recibiendo de manera oportuna los abastos de medicamentos, además de comentar que en tanto no se suscriban todos los convenios respectivos, será el Gobierno del Estado el que preste los servicios.

“Tenemos muy pocos casos, hasta el último reporte que me dio el Secretario de Salud, te digo, tenemos 5 cuyos medicamentos no le hemos podido otorgar oportunamente; en esos casos, les hemos podido comprar de manera extraordinaria los medicamentos. En general para el grueso de los enfermos o pacientes que están en tratamiento en temas de cáncer, hemos tenido por supuesto los medicamentos y ahora que hemos suscrito ya en convenio y adhesión al Insabi, yo pienso que el abasto de estos insumos tan importantes se nos haga llegar de una manera oportuna y de no ser así, tendremos que salir nosotros al quite a comprarlos”.

Señaló que en tanto no se adhieren todos a los convenios del Insabi estarán ordenando tanto los procedimientos como los recursos humanos, materiales y financieros para poder tener una entrega transparente y en el momento oportuno, para que no sufran los derechohabientes el servicio.

“No sabemos cuánto tiempo va a llevar esto, pero seguramente no es un mes o dos, sino que considero que será un proceso mucho más largo, ya que no es poco lo que se está intentando y la idea es que llegue el momento en que los servicios de salud sean centralizados, es decir, que se administren por una sola instancia del Gobierno federal. No podemos firmar esos convenios hasta que no estemos listos para hacerlo; por ejemplo, debemos regularizar la propiedad de todos los bienes inmuebles que se tienen, ya que existen algunos Centros de Salud que están en propiedades ejidales, otros que no están regularizados, otros en juicios; debemos de regularizar los sistemas de abasto, hacer un conteo muy claro del tamaño de nuestra nómina para que sepan cuánto es lo que les va a resultar a ellos, y yo no es que quiera detener el tema, sino que es algo muy complejo, porque el esfuerzo de lo que se intenta no es menor”.

Un día sin mujeres

Por igual, comentó que simpatiza ampliamente con el motivo del paro nacional para un día sin mujeres el próximo 9 de marzo, por lo que será cada una de las sudcalifornianas quiénes decidan, y respetarán la decisión de las colaboradoras del Gobierno del Estado.

“Como Gobernador simpatizo ampliamente con el motivo de este paro y habremos de dar todas las facilidades para que todas las mujeres que trabajan en el Gobierno del Estado y tengan interés de participar, lo hagan de manera libre; sólo tenemos algunos matices y estamos trabajando al interior de estas instituciones, ya que hay algunas que prestan servicios que no pueden parar como lo es el caso de educación, salud y seguridad, por lo que veremos el cómo nos podemos organizar en caso de que quieran participar”.

Foro abierto de

pesca comercial

Asimismo destacó que personalmente no estará participando en el foro abierto convocado por la diputada federal Claudia Yáñez para la liberación del dorado a la pesca comercial; sin embargo, sí estará presente el Gobierno del Estado.

“No estaré personalmente porque tengo otras ocupaciones que debo atender, pero sí lo estará haciendo el Gobierno del Estado con funcionarios de primer nivel, dentro de los que van nuestro Secretario de Turismo y nuestro Secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario”.

Asamblea ordinaria

del Sitatyr

Indicó el Gobernador que el nombrarlo miembro del Sitatyr fue un acto de generosidad, mismo que señaló es un sindicato muy importante a nivel nacional que aglutina una muy buena parte de los medios de radio y televisión del país.

“Creo que es una cortesía dicha acción y que mucho aprecio; lo que es importante es la coincidencia en los discursos, así como la coincidencia que lo más relevante es la unidad y que tenemos que ser generadores por supuesto del cambio y en eso coincide con lo que dije yo hoy aquí y que señalé el viernes pasado en mi discurso de mi toma de protesta como Presidente de Conago”.

En dicho evento Patricio Flores Sandoval, secretario general del Sindicato señaló que los trabajadores siempre estarán del lado de aquellos actores que realizan diversas acciones en beneficio de los pueblos, tal como el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis, que ahora pasó a ser un miembro del Sitatyr; además, reveló que en dicha asamblea ordinaria hay 41 dirigentes seccionales que representan a 20 mil 200 trabajadores aproximadamente junto con el comité ejecutivo nacional.