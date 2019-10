En Tu Denuncia CPS reporta ciudadana derrame de aguas negras en huertas, que provocó la muerte de 2 caballos

San José del Cabo. – La ciudadana Nidia Ceseña, denunció el colapso de alcantarillas con esparcimiento de aguas negras en la colonia de Santa Rosa, específicamente en unas huertas ubicadas atrás de un reconocido supermercado que ya provocaron afectaciones a las mismas.

Argumentó que el problema comenzó desde los inicios de la temporada ciclónica del año en curso, de agosto a la fecha se ha presentado esta problemática que no se ha dado solución de parte de las autoridades.

“Esa alcantarilla nosotros creímos que nomás era por cuestión de las lluvias, ya desde la primera precipitación han venido a desazolvar y a las horas comienza otra vez a drenar, a nosotros nos afecta porque tenemos una escuelita de monta, tenemos caballos entre otros animales y el hecho de estar respirando ese foco de infección todos los días nos está afectando, también tuvimos problemas porque se nos enfermaron dos caballos, que lamentablemente se nos murieron”.

Destacó que han sido muchas las consecuencias que se han tenido por las corridas de aguas negras, entre ellas la infección en un ojo de un caballo, la caída de un equino en el agua pantanosa, que se genera por las aguas residuales, la infección de estómago en un niño que asiste a la escuela de monta, la inundación de aguas negras en plantíos de alfalfa e indiscutiblemente el olor es fétido.

La problemática no solo afecta a la salud de las personas que se encuentran en la propiedad, sino que repercute en lo económico a la familia ya que se dejó de dar las clases por un lapso de tres semanas, para evitar poner en riesgo la salud de las personas que asisten a la escuela de monta.

Señaló que las autoridades correspondientes han intervenido en tres ocasiones para desazolvar, pero es sólo una solución temporal, por lo que el problema persiste al paso de unos días.

“Debido a que no nos dan solución, nosotros tenemos que seguir trabajando y es molesto e incómodo, y sobre todo nos da pena que tenemos que estar cruzando esa agua, incluso pusimos unas tarimas para poder cruzar, era una solución temporal la que hicimos, pero cada vez son más las aguas negras; hubo un día que uno de los niños al cruzar las tarimas se le fue un pie por el canal que creamos, por eso es peligroso”.

Por último, Nidia Ceseña reiteró su solicitud de apoyo a las autoridades, debido a que el problema no es cualquier cosa que se pueda desatender y no pase nada, manifestó que no se puede estar a la espera de que las consecuencias hacia las personas y animales aumenten.