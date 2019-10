Encabeza gobernador reinstalación del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura

Es el resultado del esfuerzo conjunto de autoridades y productores para avanzar en el ordenamiento del sector

Durante la reinstalación del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura de Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis expresó su confianza en que el sector encontrará un mayor dinamismo al contar con un espacio en donde se establezcan acuerdos, se identifiquen y definan dificultades y oportunidades para trabajar juntos en la consolidación del mejor futuro para todos.

Acompañado por el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, Andrés Córdova Urrutia, así como de César Julio Saucedo Barrón, director general de Ordenamiento Pesquero de CONAPESCA, de los alcaldes de Comondú y Mulegé, así como de funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes del sector social y privado, Mendoza Davis consideró esta reinstalación como un evento de gran trascendencia pues es resultado del esfuerzo que se ha desplegado por parte del Gobierno del Estado y de los propios productores para organizar el sector pesquero.

“Durante cuatro años hemos trabajado para impulsar a este sector, estamos seguros que este consejo se conformará como un medio de gran trascendencia para conservar el rumbo e impulsar mayores beneficios, privilegiando siempre la sustentabilidad”, comentó.

El mandatario estatal recordó que el crecimiento económico y el desarrollo se alcanza sólo con la construcción de metas comunes, con el trabajo en unidad y la construcción de acuerdos y luego convocó a todos los integrantes de este sector para defender la actividad pesquera y acuícola, siempre bajo un marco de respeto a las leyes, a la naturaleza, a la sustentabilidad y a la integridad de los hombres y mujeres del mar y sus familias.

Mendoza Davis convocó a los integrantes del Consejo a establecer un acuerdo de que este órgano no puede abandonarse nunca, porque por grandes que sean las diferencias es necesario tener la capacidad y civilidad de dirimirlas en una mesa, “porque si no existen estos espacios creados para eso, nosotros mismos somos verdugos de nuestros propios fracasos y nosotros mismos nos imponemos el no alcanzar el éxito”, puntualizó.

Este paso será el inicio de una vida institucional amplia, que vaya más allá de la actual administración y que se continúe evolucionando en mejores esquemas de organización y representación para el mejor futuro del sector y de las familias que de él dependen, subrayó.

Finalmente, la instalación del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura se da luego de un proceso que inició en 2018 con la reactivación de los 7 subcomités que operan en los cinco municipios, cuenta con la representación de todos los involucrados en el sector y se establece como un elemento más de colaboración a favor del desarrollo de la Entidad.