Encabeza Óscar Leggs desfile del Día del Trabajo en SJC

Los Cabos.- Tras dos años de suspensión de actividades masivas ante la pandemia de Covid-19, este domingo 1ro de mayo se realizó en Los Cabos el desfile conmemorativo por el Día del Trabajo, un evento que estuvo encabezado por el alcalde Óscar Leggs Castro.

Poco después de las 08:00 de la mañana un contingente conformado por autoridades municipales y organizaciones sindicales, así como la escolta y la banda de guerra de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos (Dgsppptm), partieron de la colonia Primero de Mayo de San José del Cabo, para posteriormente marchar por las céntricas calles de la ciudad.

Fue durante el acto cívico que se desarrolló en la explanada frente al Palacio Municipal, donde el alcalde Óscar Leggs Castro ofreció un mensaje en el que subrayó que esta fecha reivindica y rinde homenaje a mujeres y hombres que lucharon para conseguir mejores condiciones laborales, además de remarcar la invaluable labor de las y los trabajadores, cuyo esfuerzo es el reflejo del verdadero crecimiento y desarrollo del municipio.

Asimismo, refrendó el respaldo absoluto a las clases trabajadoras pues éstas son la base para aspirar a mejores de condiciones de vida y consolidar una política social.

‘‘Soy un trabajador como cualquiera de ustedes y eso me enorgullece aún más; como maestro he tenido la fortuna de estar en rancherías y comunidades rurales, conozco del sufrimiento y las dificultades de la mayoría de la población, de rancheros, campesinos, pescadores y de todos los que diariamente trabajan, también de quienes desafortunadamente han sufrido de desempleo; porque jamás he perdido ni perderé mi condición procedente de una familia rural de este municipio de Los Cabos, es por ello que la lucha de los trabajadores de Los Cabos es también mi lucha y mi compromiso inamovible’’, remarcó el alcalde Óscar Leggs Castro.