Encaran a reportero denunciado de violación; acudió a marcha contra la violencia hacia la mujer

Fue en el marco del pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, cuando el Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos convocó a decenas de mujeres que marcharon en contra de la violencia de género, al llegar frente a la plaza “José Antonio Mijares”, en esta cabecera municipal se puso a disposición de las presentes un buzón de denuncias, mismo que inauguró Heddy Villaseñor, directora de CRECER (Espacio para el crecimiento personal).

La participación de Heddy Villaseñor fue mediante una denuncia pública a micrófono abierto durante el evento, en el cual pidió el esclarecimiento de los casos en que fuera denunciado Julio “N”, reportero gráfico, el cual estuvo presente en la marcha convocada esa misma tarde, lo que causó la indignación de sus víctimas, quienes en marzo de este año interpusieron denuncias en su contra las cuales no han tenido ningún avance.

“En justicia a la persona que fue agredida por un reportero gráfico que estaba aquí en la marcha este día, por lo que yo respaldé su denuncia de lo que sucedió hace meses” “yo no podía dejar pasar eso, soy una ciudadana cabal y de pleno derecho, no podía dejar pasar su presencia como si nada. ¿Cómplice de agresores y violadores? no lo soy”.