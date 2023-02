Encuentran a un ballenato muerto en Mulegé

Antonio Achoy, prestador de servicios turísticos de Guerrero Negro, informó al equipo de CPS Noticias sobre la trágica muerte del ballenato que fue localizado en las orillas de la Laguna Ojo de Liebre del municipio de Mulegé.

El ballenato fue visto por primera vez cerca de los muelles, los pescadores y turistas aprovecharon esta rara visita, y disfrutaron de la presencia del mamífero, percatandose que este se encontraba perdido, por lo que llamaron al cuerpo de la Reserva del Vizcaíno, el cual se dio la tarea de monitorearlo y guiarlo para que encontrara a su madre, pero esto fue imposible.

En entrevista, Antonio Achoy nos explicó que la cría de ballena murió por desnutrición y fue encontrada cerca de los muelles turísticos de la Laguna Ojo de Liebre. También nos comentó que este tipo de sucesos pasan con frecuencia.

“Murió por desnutrición, es un proceso natural. Arriba del 15% de los ballenatos que nacen por temporada, no se logran, unos mueren por desnutrición, muchos se separan de la mamá, y otros son asediados por orcas cuando van al norte. En este año es probable que veamos más ballenatos en estas condiciones, la temporada pasada no vimos casi ballenatos, pero vimos muchos aparejos, de manera que este año nacieron más más bebés”.

Por otro lado, recalcó que las maniobras para alimentar a estos pequeños mamíferos mientras encuentran a la madre, son complicadas, pues tienen que preparar una mezcla de nutrientes y esperar que esta sea aceptada y digerida por el ballenato.

“El bebé fallece por desnutrición, es muy difícil darle de comer a un a un ballenato. Habría que hacer unas mezclas especiales que incluso nosotros que trabajamos con ellos, estamos cerquita de ellos, pues no sabemos. Pudiéramos hacer una mezcla que se pareciera, pero no sabemos si la va aceptar, no sabemos si el ballenato ya había aprendido a comer de la mamá o no”.