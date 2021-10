Encuentran culpable al dealer de Mac Miller por su muerte

A casi tres años de la muerte de Mac Miller, continúan las inconsistencias sobre su muerte, pues en un inicio se señaló que se trataba de una sobredosis de varias sustancias.

Sin embargo las autoridades notaban muchas cosas raras, por lo que continuaron con la investigación y así determinaron que la causa de su muerte era por una sustancia llamada fentanilo, que su dealer personal le habría proporcionado días antes de su muerte.

Stephen Andrew Walter era un distribuidor que le habría pedido a Ryan Reavis fentanilo en forma de píldoras de oxicodona falsificadas, mismas que fueron entregadas a Michael Pettit, un narcomenudista que le surtía drogas a Miller. Walter era consciente de la peligrosidad de las sustancias que llegaron a manos del músico, el 4 de septiembre del 2018, tres días antes de su muerte.

Michael y Ryan fueron arrestados en septiembre de 2019

Miller fue encontrado sin vida por una amiga suya en su casa de California, según los documentos oficiales, habría consumido alcohol y cocaína, lo que provoco su muerte, sin embargo la policía no descartaba que podría tratarse de un asesinato, ya que de no ser por el fentanilo no habría perdido la vida.

El 25 de octubre Walter firmó un acuerdo aceptando su responsabilidad en la muerte del rapero en un tribunal federal y se declarará oficialmente culpable el 8 de noviembre. Enfrenta 20 años de prisión y una multa de un millón de dólares por distribuir fentanilo, sin embargo los fiscales acordaron reducirle la sentencia a 17 años con un periodo de cinco años en libertad condicional y evaluación especial.

William S. Harris, el abogado de Walter dijo que esta decisión se debió a que todas las partes estaban de acuerdo en que era una condena justa y equitativa.

Ariana Grande fue culpada por la muerte de su exnovio

De acuerdo al portal TMZ, el también exnovio de Ariana Grande padecía una fuerte adicción a las drogas, motivo por el que la cantante terminó su relación con él.

Se especuló que el rapero no había podido dejar su adicción, además de que en ese entonces Ariana se había comprometido con Pete Davidson, lo que presuntamente provocó en Miller una depresión que lo llevó al suicidio.

En las redes sociales atacaban a la cantante cuando se dio a conocer la muerte de Malcom James McCormick, mejor conocido como Mac Miller, por lo que la artista tuvo que desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram por un tiempo. Pues muchos la trataron de insensible al anunciar su compromiso a solo semanas de haber terminado con el rapero.

Los comentarios no se hicieron esperar pues algunos haters le decían que el músico se había suicidado pensando en ella, pero la verdad estaba muy lejos de ser así, pues es Miller llevaba luchando por su adicción a las drogas desde los 15 años, sin embargo su problema cada vez más iba aumentando, motivo por el que la cantante decidió poner fin a su relación.

Aunque han encontrado a los presuntos responsables, Ariana Grande sigue siendo culpada por algunas personas. Por otra parte aún se desconoce si hubo algún motivo que llevó a estos hombres a acabar con la vida de Miller.