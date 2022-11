Colectivos de búsqueda encuentran dos fosas clandestinas con restos humanos

Durante la tercera brigada de búsquedas masivas llamada “Por siempre te buscaré” llevada a cabo el domingo 27 de noviembre por colectivos unidos, se logró una jornada positiva, por la localización de dos fosas clandestinas con restos humanos.

El lugar del hallazgo fue en la zona de El Salto, cercano a la comunidad de Santa Anita, San José del Cabo, en la cual anteriormente se habían localizado 22 osamentas humanas en noviembre del año pasado, por lo que colectivos unidos apodaron al lugar como “La fosa clandestina más grande que se ha localizado en la historia de Baja California Sur”, ya que en ese lugar se siguen localizando restos humanos en cada brigada de búsqueda.

En entrevista para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Gabriel Manríquez, representante del colectivo “Búsqueda x La Paz” informó el resultado de la extensa jornada, en la cual localizaron dos fosas clandestinas, en una de ellas había restos de osamenta humana y la segunda encontraron restos humanos y un diente, esta última con la posibilidad de que haya sido cremada.

“Pudimos localizar una fosa clandestina con una osamenta humana y casi al finalizar la jornada se pudo localizar una fosa clandestina con restos humanos y un diente, en la que pensamos que es un horno clandestino ya en el lugar se encontró carbón, por lo que esa fosa creo que se tendrá que cernir para buscar más restos, para ver si es un horno clandestino, como los que ya se han localizado en esa zona”, informó Gabriel Manríquez, representante del colectivo Búsqueda x La Paz.

Es preciso señalar que, los cuerpos que son expuestos a grandes temperaturas calóricas, hacen que los trabajos de identificación un procedimiento muy complejo, ya que la destrucción del ADN en los huesos expuestos al fuego, depende de dos factores, los cuales son temperatura y tiempo.

Asimismo, el representante del colectivo de búsqueda mencionó que las labores se llevaron en apoyo con Colectivos Unidos, conformado por Búsqueda X La Paz, Búsqueda Los Cabos, Buscando A Kaimorts, Búsqueda X El Valle, Sin ellos no La Paz , Sin ellos no Los Cabos, Rastreadoras de Cabo San Lucas, Sin ellos no Vizcaíno, Sin ellos no Comondú, Sin Ellos No Loreto.

Del mismo modo, estuvieron presentes autoridades como Guardia Nacional, Fiscalía del Estado, personal de Servicio Médico Forense (SEMEFO) y Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), quienes llevarán a cabo el procesamiento del lugar, para saber qué tipo de vestimentas se localizan.

Finalmente, Colectivos Unidos realizan un llamado a la ciudadanía para acudir con las autoridades a la toma de muestra de ADN en caso de tener un familiar desaparecido, para así regresar un tesoro más a casa.