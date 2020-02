Encuentran embarcación de pesca comercial muy cerca de la bahía de CSL; en alerta la comunidad marítima

Cabo San Lucas.- Prestadores de servicios náuticos así como demás comunidad marítima de este puerto, dieron a conocer que hace días se ancló una embarcación camaronera cerca de la bahía de Cabo San Lucas, específicamente a la altura de El Pedregal, acción que de inmediato fue reportada a las autoridades de Capitanía de Puerto y Sector Naval, en cuanto a que no fueron convocados al Foro de Pesca del Dorado organizado por la diputada federal Claudia Yáñez, dijo que darán sus argumentos públicamente ante el Congreso de la Unión.

Por su parte Glen Bercovich, presidente de la Unión de Propietarios de Embarcaciones de Pesca Deportiva, señaló que a pesar de que esta embarcación no estaba pescando en el lugar, generó alerta entre los pescadores deportivos y demás prestadores náuticos, destacando que estas grandes embarcaciones trabajan en la zona de Migriño o más hacia el Norte.

Reveló que todo lo que pueda generar ruido y llamar la atención en este tema de la pesca ilegal, es positivo para el destino porque nos apoya y protege, además de que pescadores comerciales, industriales y camaroneros, se dan cuenta de que aquí estamos fiscalizándolo y estamos pendientes de que no hagan ese tipo de cosas”.

Destacó que es importante estar atentos porque no deben de trabajar aquí en la zona, es decir fuera de la zona turística, lo hacen en la zona de Migriño, Todos Santos o más al Norte para el lado de Puerto San Carlos.

En cuanto a que no fueron considerados en el Foro que organizó la diputada Claudia Yáñez, dijo “está jugando al ajedrez y está moviendo las fichas como a ella le conviene ya que está organizando el Foro de Pesca del Dorado, así que está definiendo cómo lo van a manejar y cómo se hará el Foro”.

Añadió que pesca deportiva tiene una serie de ponencias que hacer y daremos a conocer a pesar de que la diputada haya invitado a unos pocos al Foro de Pesca del Dorado, “haremos alguna movilización dentro de la Cámara de Diputados para dar a conocer nuestros argumentos y tener un encuentro con los integrantes de la Comisión de Pesca”.