Encuestadores se ven obstaculizados por Covid-19 para concluir censo 2020

Daniela Pérez

La Paz.- El Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) estaba previsto concluir el día 27 de marzo en el país, sin embargo, debido a la contingencia y a la falta de cooperación de los ciudadanos, se ha extendido y tornado cada vez más difícil de concluir aquí en Baja California Sur.

El día 29 de marzo fue el último día que se trabajó con el 100% de los encuestadores en calle, mientras que durante este lunes y martes solo el 30% de ellos continuarán, quienes corresponden a una persona por equipo; mientras que después solo los supervisores continuarán realizando la encuesta hasta el día 3 de abril, agotando el tiempo que existía para cerrar con este proyecto.

Entre los principales obstáculos que tienen para poder culminar la encuesta están la falta de cooperación por parte de la ciudadanía, situación que se agudizó con la situación de la pandemia por el Covid -19, “si cuando empezamos no eran accesibles, ahora con este problema menos. No nos abren, nos corren, nos amenazan con que nos van a echar perros, muy mal honestamente, se ha vuelto mucho más agresivo cada vez”, menciona una encuestadora que prefiere mantener el anonimato para que su trabajo no se vea afectado.

Esta situación ha provocado que ante la negativa de las personas a responder la encuesta, los entrevistadores tengan que pasar más tiempo en calle, cubriendo jornadas de hasta 12 horas buscando personas dispuestas, por lo cual el llamado que realizan es a que los apoyen respondiendo la encuesta, ya que, “nosotros estamos siendo lo más cuidadosos posibles, mantenemos la distancia, no ingresamos al domicilio por seguridad nuestra y de las personas”.

Finalmente los encuestadores invitan a la ciudadanía a que no los vean mal, ya que simplemente están cumpliendo con su trabajo, “haciéndolo lo mejor y más responsable posible”.