Transición a energías limpias afectaría mercados en desarrollo: FMI

En el último día de conversaciones del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que los subsidios e impulso al uso de energías limpias podría afectar a los mercados emergentes y en desarrollo.

Estas subvenciones ocasionarían la transferencia de tecnología y producción desde los países emergentes pobres hacia los más ricos.

Con información de AFP.

