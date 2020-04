Enfermera arriesga su vida por atender a pacientes con Covid-19 en Tijuana

Silvia Rosas quien actualmente vive en Tijuana, se ha vuelto un ángel para quienes enfrentan la enfermedad del Coronavirus, a través de su cuenta de red social, comparte como arriesga su vida por atender a pacientes con Covid-19, que incluso se queda a dormir en una camioneta para evitar posible contagio con su familia

En su narración comparte que ahora su único objetivo es cuidar a los pacientes quienes actualmente enfrentan la enfermad de Coronavirus

‘’Soy enfermera, trabajo orgullosamente en el hospital general de Tijuana, en el área de medicina interna, tercer piso, hoy área exclusiva de pacientes covid 19, originalmente me bajaron de esa área por no tener alto riesgo, pero amo mi trabajo y al ver a mis compañeros como tenían una carga tan grande de trabajo me pidieron apoyo y por supuesto que acepté, tengo mi familia la cual es mi razón de ser, mi compañero de vida a quien amo más que a nada, a mis hijos por quienes me levanto cada día a trabajar para darles una mejor calidad de vida, pero la realidad es que estoy trabajando en un área de alto riesgo de contagio y tal vez parezca extrema la decisión que tomé para proteger a quienes amo, pero miro la enfermedad de cerca y no me gustaría ver a ninguno de mis seres amados en esa situación, mi familia y yo preparamos mi vehículo particular, una camioneta vieja pero útil, la cual adaptamos para que yo pudiera acampar y quedarme en el estacionamiento del hospital toda la semana, así disminuyo el riesgo de contagio en mi casa, solo iré los fines de semana previó una exhaustiva desinfección a la camioneta y todo mi equipo de trabajo para evitar el contagio en mi casa, es la mejor decisión, No lo sé, lo que si sé es que amo mi trabajo y amo a mi familia, yo los protejo quedándome en el estacionamiento del hospital y cuido a mis pacientes cada turno con todo el profesionalismo y la pasión que esta noble profesión genera’’.