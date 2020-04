Enfermeras en León piden más personal ante excesiva carga laboral

León, Gto. (Notimex).- Un grupo de 20 trabajadoras y trabajadores de enfermería del Hospital General de León demandó, a la Secretaría de Salud de Guanajuato, la contratación de personal y dotación de insumos, al considerarse expuestas a COVID-19.

Una enfermera que pidió omitir su nombre por temor a represalias, expresó que sobre todo padecen carencia de personal, pues al menos 19 personas fueron dadas de baja tras la declaración de Emergencia Sanitaria. Pidieron que una vez que se vayan otras compañeras por ser de grupos vulnerables, se llenen los espacios que quedan.

Agregó que no tienen señalética para la logística con pacientes con COVID-19, pues aunque no están diagnosticados como tal, hay probables en espera de resultados y están hospitalizados. Aseguró que no se tiene ningún tipo de medida con ellos.

Ayer, el Secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 46, Bernardo Rodríguez Contreras, informó que ante la contingencia sanitaria, el Hospital General de León tuvo que dar de baja del servicio a 140 médicos y enfermeras, así como a un centenar de personal administrativo, al pertenecer a la población vulnerable al virus.

Incluso, Bernardo Rodríguez indicó que se resguardará a otros 200 colaboradores administrativos que tienen problemas de salud como diabetes, hipertensión, problemas respiratorios y obesidad.

Esta mañana un grupo de enfermeras, presentó las demandas ante el propio líder sindical, la Jefa de Recursos Humanos, Tanya González, y la subdirectora Administrativa, Soledad Ratillo Gudiño.

“Se fueron en la primera declaración presidencial (de emergencia sanitaria) 19 personas y en esta nueva declaratoria, todavía no saben quién se va ir porque las autoridades no saben cuáles son los parámetros para que se puedan ir. Nuestras compañeras están en riesgo y aparte estamos en una sobrecarga de trabajo”, expresó la enfermera.

Afirmaron que no se les han cubierto a todas las personas que se van, pese a la carga de trabajo, por lo que la situación ha requerido arriesgar más al personal.

“Nos dicen que hay material e insumos y todo para la atención de pacientes, (pero) nos lo racionan muchísimo. Con un cubrebocas normal duramos tres, cuatro horas, ahora duramos 12 horas o mínimo ocho horas”, puntualizó.

A la espera de una respuesta positiva por parte de la SSG, las enfermeras resaltaron que las enfermeras de jornada acumulada o especial, trabajan doce horas sin embargo, ahora lo hacen hasta una o dos horas extras