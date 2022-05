El calvario de enfrentarse a un despido injustificado

A mediados de abril, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos compartió el calvario que ha vivido el señor Jesús Cortez Gómez quien tras enfermarse severamente de las piernas fue despedido de manera injustificada, y pese a que ha esperado 7 años por un laudo, la Junta Especial No.3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en San José del Cabo sigue sin darle una respuesta a su caso. Incluso, el pasado 22 de abril postergaron un mes más su fallo.

El señor Jesús Cortez Gómez expuso que el pasado 22 de abril llegó a la Junta Especial No.3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en San José del Cabo al mediodía, acompañado de su vocero Hipólito Valle Torres.

La cita era a la 1 de la tarde y pese que fue anunciado en tiempo y forma, cuando fue su turno, la secretaria Martha Agúndez le cerró la puerta casi en la cara, por lo que el pie izquierdo fue golpeado a sabiendas que ambos pies son el objeto de su incapacidad, pues están severamente lesionados con ulceras expuestas.

Aunado a ello, el señor Cortez Gómez señaló que la licenciada Karla Karina Sandez Vásquez, la encargada en darle resolución a su caso, le negó la entrada a su vocero pese a que explicó que le costaba leer. Por si esto no fuera suficiente, postergó su caso un mes más. La nueva cita solo la escribió con puño y letra al reverso del cierre de preguntas que emitió la licenciada Jobita Agundez, la abogada que le fue designada de parte de la Junta y que ya se deslindó de su caso.

“Este es un cierre de preguntas ya, de parte de la empresa porque no se ha presentado, y esta cita me la dio la licenciada, la presidenta y yo pidiéndole una carta membretada porque pues si de por si no me dejan entrar, pues menos así”, expresó.