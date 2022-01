¡Mira hacia arriba! Enorme asteroide se acerca

La Nasa anunció que un asteroide pasará hoy martes 18 de enero muy cerca de la Tierra. La roca espacial cruzará la órbita terrestre mientras hace su recorrido alrededor del Sol. Cabe destacar su tamaño, aproximadamente de un kilómetro de ancho. Pese a ser enorme, no es el asteroide más grande que ha pasado cerca de la tierra, sin embargo, sorprende su cercanía con nuestro planeta. Acá te contamos dónde y cómo puedes verlo.

El asteroide llamado “2009 JF1” fue descubierto en 1994 por Robert McNaught. en el Observatorio Siding Spring en Australia. Se le conoce como 7482 (1994 PC1). La roca estará hoy en el punto más cercano a la Tierra. Se ubicará a 2.1 millones de millas de distancia, según el Centro de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18.

Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) January 12, 2022