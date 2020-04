Entre lágrimas, “Chicharito” da último adiós a Tomás Balcázar, su abuelo

(Notimex).- El delantero mexicano Javier Hernández dio este lunes el último adiós a su abuelo, Tomás Balcázar, quien dejó este mundo en la víspera, a los 88 años, dejando un gran legado y una familia de sangre “futbolera” en el balompié nacional.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el actual elemento de Galaxy de Los Ángeles expresó su agradecimiento a todos los aficionados que le enviaron sus pésames y condolencias desde que fue revelada la lamentable noticia.

“He llorado mucho. Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio, me cuesta muchísimo porque me recuerda mucho a él. Me imagino a mi abuelo gritándome para que entrenara más duro. Intentaré hacerlo por más que me cueste trabajo, que me recuerde a mi viejito”, dijo entre lágrimas el ariete.