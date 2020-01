Entrega Armida Castro un vehículo y una cuatrimoto al INDEM; beneficia a 700 atletas sanluqueños

La primera edil exhortó a los deportistas a que se superen día a día, para obtener resultados positivos en sus competencias, durante el primer acto cívico del 2020.

Los Cabos, BCS., 13 ene. (Gobierno de Los Cabos).- En el marco del primer acto cívico del 2020, que se realizó en la explanada frente a Palacio Municipal, la alcaldesa Armida Castro Guzmán, hizo entrega de un vehículo de la marca Toyota y una cuatrimoto marca Honda, para el Instituto Municipal del Deporte (INDEM), la primera entrega será para trasladar a los deportistas y la segunda, para darle mantenimiento a 15 campos con los que cuenta el instituto, y que tienen pasto sintético, por lo que es recomendable su constante mantenimiento.

El monto de inversión para ambas unidades fue de alrededor de $732 mil pesos, al respecto, Armida Castro detalló que apostarle al deporte, es apostarle a una sociedad más segura, más sana; por ello se hace el esfuerzo y realiza la entrega de estás herramientas de trabajo y pongan en alto el nombre de Los Cabos.

“Con esta llave, se beneficia a más de 700 deportistas de Cabo San Lucas, pareciera fácil la labor de los jovenes, pero no, algúnos de ellos se han limitado a participaren algunas competencias, porque no podían trasladarse y no se contaba con una unidad que cumpliera con las necesidades y fuera los suficientemente segura”, refirió la presidenta municipal.

Les recordó que se debe de hacer un uso adecuado de los vehículos, que sean utilizados para lo que fueron adquiridos y entregados, que los atletas ya no tengan pretexto de no acudir a los eventos deportivos y puedan exigirse dar resultados positivos cada día, mencionó Castro Guzmán.

“Es necesario superarse en el trabajo diario, ofreciendo a la ciudadanía resultados excelentes, así como contar con espacios limpios, seguros y dignos, sin dejar de lado,la responsabilidad de la ciudadanía y de los propios atletas, tienen que cuidar y respetar los espacios deportivos”.

Por otro lado, la presidenta municipal expresó a los directores generales y municipales que este nuevo año es para consolidar lo que se comprometió como Gobierno, “ya se tuvo un año de aprendizaje intenso y ahora inicia un año de retos y nuevo aprendizaje, donde demostraremos nuestro conocimiento y experiencia, renovando el compromiso hecho con la ciudadanía. Los invito a optimizar el recurso, a redoblar esfuerzos, siempre en beneficio de la población”, afirmó la primer edil.