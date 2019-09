Entrega Fundación Alas de Águila al Sistema DIF recursos por 300 mil pesos para jóvenes estudiantes de Los Cabos

San José del Cabo.– La Fundación Alas de Águila, entregó al Sistema DIF Municipal de Los Cabos becas por un monto de 300 mil pesos para jóvenes estudiantes del municipio, en un evento que fue presidido por la alcaldesa Armida Castro Guzmán y la directora general de la Fundación Martha Azcona y la presencia de funcionarios municipales, los jóvenes agradecieron este importante apoyo en voz de Raquel Martínez Hernández.

La directora general de la Fundación Álas de Águila, Martha Azcona, afirmó que estos apoyos provienen de una donación especial peso a peso de lo que aportan los turistas que llegan a Villa Group y los dueños de Villa Group que ponen otro peso por cada peso recolectado. Explicó que este donativo se hizo hace meses pero hasta hoy que iniciaron las clases se le pudo entregar a los estudiantes.

La entrega fue por un monto de 300 mil pesos que se van a repartir en cantidades de 3 mil pesos entre la comunidad estudiantil de San José del Cabo y Cabo San Lucas, afirmó Martha Azcona.

Dijo que lo más importante del mundo es apostarle a la educación y no porque los jóvenes tengan un tropiezo significa no salir adelante, con el apoyo de la Fundación y del DIF se les ayuda para que sigan estudiando.

“Con el apoyo de DIF, de nuestros socios que nos ayudan, estamos fortaleciendo esos lazos de ayuda para becas en el caso de DIF, pero también apoyamos a otros sectores de la comunidad, a los adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad, esta labor se viene realizando desde hace más de 15 años”.

Explicó que los fondos vienen de los asociados, “en las presentaciones de tiempo compartido que nos regalan los turistas 90 minutos de su tiempo para estar presentes, ellos adquieren un producto con nosotros; cuando ellos pagan el mantenimiento anual, ellos donan para labor de asistencia social, ese dinero se recopila en una concentradora en Estados Unidos y hacemos una entrega en Puerto Vallarta, en Cancún y en Los Cabos, esos fondos provienen del turismo”, puntualizó.

Reiteró que la presidenta de la Fundación es la señora Eva Contreras de González, esposa del señor Fernando González Corona, presidente de Villa Group; ellos dos participan incansablemente en ayuda social y ellos son los que dieron este peso por peso, aparte de los turistas; también participan en la Fundación la señora Luz María Torres, Owen Perry, Bob Kitsner y Tribuna que cada año siempre está apoyando en cada entrega. La entrega general de los recursos será en el mes de octubre.

Por su parte, la presidente municipal, Armida Castro Guzmán reveló que jóvenes beneficiadas, madres solteras, necesitan mucho de esta ayuda y cuentan con el apoyo de su Gobierno municipal.

“Hay una mamá que tiene una bebé de dos semanas, yo creo que es importante cuando la sociedad organizada más allá del Gobierno, ve que hay un grupo que ya no es tan minoritario que requiere de la ayuda, Alas de Águila lo ha entendido perfecto y nosotros nos sumamos en trabajar en conjunto con ellos; hoy dan un apoyo muy significativo, que sin duda viene a cambiar en mucho la expectativa de vida que puedan tener las mamás solteras que están estudiando, se vale retomar el camino, se vale tomar brechas, se vale aprender y que sepan que no están solas, que hay mucho más, que la vida no se detiene ahí”.

Abundó “antes, las mujeres fueron marcadas muchas veces por su primer embarazo y de ahí en adelante dependía de alguien más, tenía que haber un proveedor, tenía que haber alguien que hiciera por ellas; estas jóvenes dicen: okey estoy embarazada, tengo un bebé pero quiero seguir, y encuentran aquí en Alas de Águila y en el Sistema DIF la ayuda e impulso que necesitan. Seremos su apoyo permanente sí y sólo si ellas siguen apostando en ser la diferencia y encontrar una nueva forma de vida para ellas y para sus hijos”.

La Alcaldesa agradeció el apoyo a la presidenta de la Fundación Alas de Águila, Eva Contreras de González, así como al señor Fernando González Corona, presidente de Villa Group, a los socios del tiempo compartido por su aportación y al turismo por estos apoyos a favor de la educación.