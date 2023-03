Entrega gobernador plazas e interinatos a trabajadores de la educación

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío entregó 46 plazas y 18 interinatos a trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un acto que consideró de justicia para quienes por años han trabajado con perseverancia y dedicación por la institución y la educación de las y los sudcalifornianos.

Durante evento realizado en la explanada de la dependencia, donde estuvo acompañado por la titular de la SEP en Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, así como por el dirigente estatal del SNTE, Elmuth Dubeth Castillo Sandoval, el ejecutivo estatal reiteró su interés de seguir luchando y lograr más plazas para trabajadores con categoría de compensados, sin opacidad ni privilegios para nadie.

“Esto –la entrega de las plazas-, es el resultado de un proceso larguísimo, y hoy no me queda más que decirles que ante la incertidumbre laboral, con paciencia, cuando se tiene el corazón bien puesto y se es realmente honesto, vale la pena lo que han aguantado. Me da gusto venir hoy”, precisó.