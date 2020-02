Entrega Grupo Madrugadores de Los Cabos presea Forjador del Año a Onagh Ash

San José del Cabo.- En su evento anual de gala, el Grupo Madrugadores de Los Cabos entregó la presea Forjador del Año a Onagh Ash, fundadora de Gente Joven por un Cambio AC, que atiende a más de 300 jóvenes con programas educativos, culturales, de alimentación y recientemente gracias a su labor junto con esta asociación, obtuvo la autorización para dirigir el proyecto del Club de Niños y Niñas en Baja California Sur para beneficio de niños y jóvenes de 6 a 17 años que ofrecerá aún mejores programas educativos.

Asimismo, en esta ceremonia, Mónica Elizabeth Espinosa Castelán, recibió el nombramiento de coordinadora de la mesa directiva periodo 2020, entregando la estafeta Lucía Hatfield. Les tomó protesta a la nueva mesa directiva, la coordinadora nacional, Carmen de la Toba.

Antes de entregar la presea, Blanca Pedrín Torres, coordinadora estatal del Grupo Madrugadores, dio lectura a la biografía de la Forjadora 2020.

Destacó que es un honor presentar a quien recibirá la más alta distinción del Grupo Madrugadores, una persona que adoptó a Los Cabos como su hogar, ella es un ser humano que se destaca por su altruismo, compromiso social, dedicación generosidad, y bondad en creces; mujer de temple, mujer con coraje, conquistadora de sueños y metas, forjadora de ideales y mujer que inspira y que sobre todo construye por esta comunidad.

Fundadora de la Organización Gente Joven por un Cambio, fundada en 2012 donde lleva a cabo un trabajo fino tejido con hilos de amor paciencia y esperanza, conformó un grupo de voluntarios que al día de hoy tienen a cargo a más de 300 niños a quien con dedicación y amor han logrado transformar sus vidas enseñando a ellos valores, así como crear confianza, autoestima y el deseo de un mejor futuro para todos.

“Nuestra forjadora no solo fundó Gente Joven por un Cambio también participa en otras organizaciones de beneficencia para esta comunidad, como son Casa Hogar, Sarahuaro, Club Rotario, Children’s Foundation y hoy tiene a su cargo y bajo su responsabilidad un nuevo reto, el nuevo nombramiento como presidenta del Club de Niños y Niñas de Baja California Sur, organización de talla internacional reconocida por sus programas educativos, artísticos y deportivos en beneficio de los niños y jóvenes que son el futuro de nuestra comunidad.

Ante el crecimiento demográfico que hoy vivimos en Los Cabos y la desigualdad en nuestra comunidad, Onagh Ash, vio la necesidad de brindarles a las familias locales un abanico de oportunidades, esperanzando así a niños y jóvenes con un deseo de superación, su visión formar gente de cambio que mejora su comunidad manteniéndose fieles a las tradiciones mexicanas, sus hijos, su equipo de voluntarios y el amor hacia los niños y jóvenes han sido el motor que le han dado las fuerzas necesarias para continuar con este compromiso.

Al tomar la palabra, Onagh Ash agradeció esta distinción que la motiva a seguir trabajando intensamente por el beneficio de los niños y adolescentes de Los Cabos y de Baja California Sur.

“Es un honor para mí recibir este reconocimiento, para ella es un privilegio el vivir aquí en Los Cabos y compartir y ver la sonrisa de los niños para ella ya eso es demasiado y ella está feliz de vivir en un lugar tan maravilloso”.

Comentó la forjadora que hace 23 años, sus hijos, nietos y ella arribaron en un crucero y dijeron, este es el lugar donde queremos vivir, no hay un lugar más hermoso en el mundo como Baja California Sur.

Refirió Onahg, originaria de Otawa Canadá “todos somos especiales aquí, son especiales nuestros chicos y yo creo que ellos van a ser los futuros líderes de México. Los niños de Baja California Sur se merecen todo”.

Por su parte, Mónica Elizabeth Espinosa Castelán comentó: “Nuestro objetivo como grupo y mi reto como coordinadora es lograr una mayor penetración en la sociedad cabeña, atraer al grupo a más personas que representen la diversidad de Los Cabos, que nuestros expositores continúen siendo gente calificada y conocedora de la problemática que atañe a Los Cabos, que a pesar de vivir tiempos donde la polarización de temas grupos e ideas es una constante, no dejemos de exponer nuestra opinión y estemos mejor preparados para sustentar la misma, implementar soluciones que acorten la brecha de los mundos desiguales que conviven en Los Cabos, convoco a que juntos logremos el objetivo, que nuestra opinión sea factor decisivo para construir un futuro mejor para nuestra comunidad, nuestro estado y México”.

Presidieron el evento la coordinadora nacional del Grupo Madrugadores Carmen de la Toba Martínez; el secretario general de Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo en representación del gobernador Carlos Mendoza Davis; y Alejandro Aréchiga de la Peña, director de Catastro, en representación de la presidente municipal, Armida Castro Guzmán.