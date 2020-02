Entrega Sindicato de la CROC donativo económico a la Fundación Sudcaliforniana Contra el Cáncer Infantil

San José del Cabo.- En medio de la problemática por el desabasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil a nivel nacional y que en Baja California Sur la afectación es mínima, el dirigente estatal del sindicato de la CROC, Esteban Vargas Juárez, hizo entrega de un donativo por 40 mil pesos a la fundación Sudcalifornia Contra el Cáncer Infantil A.C., (Sudccai).

El dirigente obrero indicó que lo anterior es para apoyar los programas y las acciones en la lucha contra el cáncer infantil en el estado, sobre todo ahora que a nivel nacional y de manera particular en la entidad se tiene un desabasto de medicamentos para atender a los enfermos.

En representación del dirigente nacional croquista, Isaías González Cuevas, a través de su organización juvenil Creactiva, el dirigente estatal Vargas Juárez hizo entrega de un cheque por el monto de 40 mil pesos a los directivos de la Fundación Sudccai, quienes lo agradecieron y destacaron que ojalá y otras organizaciones sindicales y asociaciones civiles se sumaran con apoyos económicos para el tratamiento de niño con cáncer.

Esta aportación, abundó el líder obrero, “será un granito de arena para la atención de la niñez sudcaliforniana pero de manera particular de los menores en el municipio de Los Cabos, que de manera periódica viajan a La Paz para ser atendidos en el Centro Oncológico Estatal.

Hizo mención que Sudcalifornia Contra el Cáncer Infantil AC es un organismo no gubernamental que apoya a niños y adolescentes con cáncer, desde que un paciente llega a la Unidad Hemato-Oncológica Pediátrica del Hospital General con Especialidades, Juan María de Salvatierra en La Paz, para su revisión, diagnóstico y tratamiento.

A partir del año 2012 Sudccai con sus múltiples eventos de recaudación, el apoyo de empresas y donativos de otras asociaciones civiles, ha pagado las quimioterapias de estos pacientes, así como medicamentos, estudios de diagnóstico, traslados, hizo mención Esteban Vargas.

Actualmente como la Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica ya obtuvo su acreditación, el Seguro Popular está comprando ya los tratamientos oncológicos pero aún hay medicamentos e insumos que no están en el cuadro básico y son muy costosos, así como estudios específicos que tienen que enviarse fuera del estado y es con lo que Sudccai sigue apoyando.