Entregan más de mil despensas en esta semana en CSL

Los Cabos.– Durante los primeros días de la semana, el Gobierno Municipal a través de las brigadas de apoyo, ha recorrido y visitado 29 colonias de la delegación de Cabo San Lucas, haciendo la entrega de aproximadamente mil 200 despensas a quienes más lo necesitan durante esta contingencia; esto en coordinación de los presidentes de los Comités de Participación Ciudadana, quienes tienen identificados a los sujetos en estado de vulnerabilidad.

Al respecto, el encargado del despacho de la Dirección Municipal de Organización y Participación Ciudadana Armando Martínez Morales, destacó que la instrucción de la presidenta municipal Armida Castro Guzmán sigue siendo la misma: dar apoyo en todas las colonias.

“El día de hoy se cubrieron 14 colonias y el día de ayer fueron 15. Sabemos que la ciudadanía necesita del apoyo y les pedimos a los representantes de las colonias donde no hemos podido llegar, que nos tengan un poco de paciencia, que nos esperen en sus domicilios, se llegará en su momento. Estamos pasando por una situación muy difícil en todo el mundo y en Los Cabos”, precisó el servidor público.

Las colonias visitadas en Cabo San Lucas, fueron: Palma Homex, Lomas del Valle, Chula Vista, Valle del Cabo, Lomas del Sol I, Villa La Joya, Caribe Invi Alto, El Arenal, Lagunitas 1, Lomas del Sol III, Lomas Altas 1, La Esperanza, Vista Real, Arcos del Sol, Mesa Colorada II, Bugambilias, Jacarandas, Progreso, 4 de Marzo, Arcoíris, Lomas del Sol II, Ampliación Tierra y Libertad, Los Venados, Lagunitas II, Gardenias plus, Palmar de Miramar, Las Palmas, Cactus y Altamira Plus.

Para finalizar, Martínez Morales exhortó a la ciudadanía a seguir las medidas de la Secretaría de Salud y la administración municipal recomiendan: resguardarse en sus casas. El gobierno de Armida Castro Guzmán seguirá llevando la ayuda a través de los servidores públicos, quienes se deben a la ciudadanía.