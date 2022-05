Entregarán cincuenta plazas en el sector salud

El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, anunció que próximamente se ofertarán plazas para los empleados con la categoría de compensados en los sectores salud y educativo. Indicó que su administración reconoce la necesidad de mejorar las condiciones laborales de dichos trabajadores.

Destacó que durante años ha habido corrupción en la asignación de plazas, ya que estas solían ser otorgadas a personas que no lo merecían.

Castro Cosío explicó que la gran cantidad de trabajadores compensados en la Secretaría de Educación se debe a la necesidad que se tuvo en administraciones pasadas de cubrir las plantillas de las nuevas instituciones educativas.

“Se creaban escuelas sin la plantilla completa. Había exigencias en alguna zona particular de Los Cabos y La Paz de demanda de educación y no había plazas. Entonces no podíamos dejar a los niños sin educación. Los que teníamos responsabilidad ahí dábamos prioridad a que los niños tuvieran clase […] Y así se fue dando hasta que se convirtió en un asunto, digamos, normal, pero no tiene nada de normal. Al contrario: a trabajo igual, salario igual, dice la constitución”, expresó.