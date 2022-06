Entrenadora rescata a nadadora porque los socorristas no reaccionaron a tiempo

En pleno Mundial de Natación en Budapest se vivió uno de los momentos más angustiantes, luego de que la nadadora estadounidense, Anita Alvares sufriera un desmayo durante la competencia, quedando inconsciente bajo el agua.

Mientras Alvarez realizaba su rutina final de solo libre de natación artística se desvaneció y terminó hasta el fondo de la alberca, no obstante, lo que más llamó la atención fue que ningún salvavidas actuó para ayudarla, por lo que su entrenadora la cuatro veces campeona olímpica española, Andrea Fuentes, se lanzó para rescatarla y reanimarla.

Fuentes asegura que lo que llamó su atención el hecho de que mientras Anita se encontraba realizando el ejercicio no salió a la superficie para tomar aire y en su lugar se hundió, por lo que les gritó a los socorristas que la ayudaran, pero al ver la falta de reacción de los mismos se lanzó para rescatarla.

“Cuando acabas un ejercicio lo primero que quieres hacer es respirar y ella en vez de irse para arriba, se fue para abajo y he dicho, no, esto no es normal y le he gritado a los socorristas para que por favor se tiraran para recogerla y no reaccionaban o yo que sé, no pillaban que estaba hundiéndose”, dijo.

“No respiraba porque tenía la mandíbula dura, cerrando la boca muy fuerte. Entonces tuve que meterle dos bofetadas para despertarla”, dijo.