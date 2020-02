Era digital mueve economía mundial; el costo: datos personales, INAI

La Paz.- La revolución de la era digital en la actualidad mueve la economía mundial y trae muchos beneficios a la sociedad; sin embargo, el costo para muchas personas son sus datos personales, expuso Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En una conferencia dada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Román Vergara compartió las bondades de la revolución digital en el mundo, pero también los riesgos y retos en la protección de datos personales.Uno de los principales riesgos es el robo de identidad al cual están expuestos todos, pero en mayor medida las personas mayores, los niños y adolescentes; y, ésta, a través de redes sociales, aplicaciones e internet en general.

Resaltó que para las empresas, las bases de datos, los datos de personas adquieren un gran valor. Un ejemplo que puso, fue Facebook. “Facebook no es gratis”, dijo.

“Facebook no es la mejor persona moral del mundo para obsequiarte tu red social, no, Facebook, como las demás redes sociales, se cobran con tus datos, porque tus datos hoy tienen un valor, están monetizados y son muy caros, porque son muy valiosos. No te están regalando nada, se están cobrando con tu información y, peor aún, hay aplicaciones que no sólo se cobran con tus datos personales, sino con los datos personales que tienes en el directorio de tu teléfono, porque cuando bajas una aplicación y tú le das aceptar y no lees, no sabes si se están llevando solo tus datos, sino los datos de tu agenda, tus fotografías y les va sumando”, destacó.

Entre las bondades, la Comisionada del INAI comentó que ayudan a comunicarse, acercarse, abre un abanico de posibilidades, agiliza, entre otros.“Y comenzamos a pensar en compartir, pero también en hacer negocio; insisto, el punto fino de esto es que, por supuesto, hay que pensar en la economía digital, global, pero siempre de la mano del papel y de la posición que debe tener el gobierno con respecto a este tema, y también en el aprovechamiento de las tecnologías, de la información y la comunicación para hacer las cosas con mayor calidad, al menor precio y con mucha más eficiencia”, resaltó.