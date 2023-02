Erik Rubín niega infidelidades y desmiente rumores sobre su orientación sexual

Erik Rubín habló nuevamente sobre el tema de su polémico divorcio con Andrea Legarreta, aclarando que, por el contrario a como se ha dicho en redes sociales, este no terminó por infidelidades ni discusiones, sino de la manera más sana, por lo que acusó a los medios de comunicación y usuarios de estar generando drama donde no lo hay.

“Me queda claro que esto refleja la sociedad en la que vivimos y que en donde no hubo odio, no hubo pelea, no hubo drama, pues hay que generarla, porque pues no es nota. Las cosas positivas, lindas y amorosas no son nota”, comentó molesto.