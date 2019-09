Es el suicidio la tercera causa de muerte en BCS entre la población de 15 a 29 años de edad: INEGI

San José del Cabo.- Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio el 10 de septiembre, de acuerdo a datos del INEGI, en 2017 en Baja California Sur 47 personas cometieron suicidio, el 10.6 por ciento mujeres y 89,4 por ciento hombres.

El suicidio es la tercera causa de muerte entre la población de 15 a 29 años de edad; el 50 por ciento de las mujeres que tomaron esta decisión se desempeñaban como profesionistas o técnicas y el 24.2 por ciento de los hombres eran trabajadores y en actividades elementales y de apoyo.

El ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación es el método más utilizado para suicidarse: 60 por ciento de las mujeres y 52.4 por ciento de los hombres lo utilizaron.

Cabe hacer mención que por entidad federativa, Chihuahua registra la tasa más alta con 10.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, le siguen Aguascalientes y Sonora con el 10.1, respectivamente y las tasas más bajas de suicidio son Guerrero con 1.9, Veracruz con 2.6 y Oaxaca con 3.1. Baja California Sur ocupa el lugar 15 con 6.3 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Al respecto María Elena Rojas Galván, presidenta del Colegio de Psicólogos de Baja California Sur, Capítulo Los Cabos, dijo que las causas del suicidio son varias, “los estudios señalan que estamos ante un problema muy grave y multicausal; son diferentes circunstancias las que pueden llevar a una persona a cometer un suicidio, pero de las principales causas que encontramos están los trastornos depresivos y algunas otras problemáticas asociadas al consumo de drogas, de sustancias, por situaciones laborales, económicas, problemas familiares que llevan a la persona a considerar el suicidio como la única salida ante tales circunstancias.

Dijo que el pasado fin de semana acudieron a un curso de primeros auxilios con el personal de Bomberos, para tratar de ayudar e identificar cuando una persona quiere suicidarse, siendo el porcentaje de hombres que optan por el suicidio mucho mayor que el de las mujeres.

También explicó que en las fiestas de diciembre son fechas donde se incrementan los casos de suicidio, ya que muchas personas al no ser originarias de este estado en esas fechas se deprimen y esto ocasiona problemas en el trabajo, más consumo de alcohol o drogas y deciden irse por la puerta falsa.

Las mujeres pueden tener más intentos de suicidio y no consumarlo, en el caso de los hombres en su mayoría logran su cometido por los métodos de suicidio que utilizan, como el uso de armas, pero también optan por el estrangulamiento, ahorcamiento y sofocación.

Dijo la especialista que hay mucho que hacer al respecto en el tema de la prevención; es importante seguir trabajando en el tema, en eliminar mitos sociales, como decir que quien quiere suicidarse no lo dice, lo cual no es cierto, siempre que hay alguien que dice o amenaza con el suicidio lo llega a comentar y no hay que minimizar esos comentarios, sino buscar ayuda profesional. En el municipio hay toda una red de profesionales de la salud mental que están trabajando en el tema. El 80 por ciento de los suicidios están relacionados a causa del estado de ánimo o depresión.

Esto es grave puntualizó, si se considera que la depresión y la ansiedad van a ser las enfermedades del presente y futuro, “eso nos pone en una situación complicada donde hay mucho qué hacer, cuando se da una situación donde una persona empieza a despedirse de sus amigos, a decir que la vida no tiene sentido, hay que buscar ayuda profesional para atender el problema de salud mental, porque no basta con decir la vida es bella y sigue adelante, cuando una persona está atravesando por una depresión es un problema que debe atenderse por especialistas en salud mental.

Estadísticas nacionales

Con base a las estadísticas de mortalidad, en 2017 la tasa de suicidio fue de 5.2 por cada 100 mil habitantes. La población de 20 a 24 años ocupa la tasa más alta de suicidio con 9.3 por cada 100 mil jóvenes entre estas edades. En 2017 el suicidio ocupó el lugar número 22 de las principales causas de muerte para la población total. En la población de 15 a 29 años, es la segunda causa de muerte.

El suicidio es considerado un problema de salud pública y constituye una tragedia tanto para las familias como para la sociedad.

En este mismo sentido se estableció el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, para fomentar compromisos y medidas prácticas para prevenirlo.

Con el propósito de contribuir a esta causa, el INEGI ofrece información estadística actualizada sobre suicidios a partir de las estadísticas de mortalidad de 2017.

Panorama del suicidio actual en México

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, en la actualidad, cerca de 800 mil personas se suicidan al año. La reducción de muertes por esta causa se encuentra contemplada en la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca reducir en el 2030, un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar[1]. Uno de los indicadores utilizados para evaluar dicha meta es la tasa de mortalidad por suicidio.

En México, las estadísticas de mortalidad de 2017 reportan que, del total de fallecimientos, 6 mil 494 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que constituye 0.9% del total de muertes. Con ello, la tasa de suicidios 2017 es de 5.2 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.