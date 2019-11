Es la diabetes una muerte lenta; hay que consumir alimentos sanos, hacer ejercicio y evitar sobrepeso: Armando de la Cruz

Cabo San Lucas .- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente de Comercio de Canaco Servytur Los Cabos y representante del sector abarrotero, quien lleva 23 años padeciendo esta enfermedad, compartió su experiencia en el marco de Jornada Informativa organizada por la Secretaría de Salubridad haciendo un llamado a la comunidad a que lleven una alimentación balanceada, evitar consumo de azúcares, refrescos, hacer ejercicio, para prevenir esta enfermedad y si ya la padecen, llevar control médico, ya que esta enfermedad va lesionando órganos importantes hasta ocasionar la muerte de la persona, es una enfermedad que se puede evitar.

“Participé en este evento rindiendo testimonio como algunas otras personas que tienen la enfermedad, sobre cuáles son las complicaciones que he tenido en el largo de este tiempo por no haberme cuidado como diabético, complicaciones que he tenido como ahorita la visión, la miopatía, problemas de circulación en los pies, esos son los problemas de salud que padezco, y en el marco de esta Jornada se rindieron testimonios ante la presencia del jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Andrés Flores Gómez, quien presentó a un conferencista que habló de qué es la diabetes, cómo evitarla y tratamientos”.

Este mensaje fue dirigido para la gente que no padece nuestra enfermedad y para las que ya padecen, para que lleven un control de la enfermedad, de la alimentación, dietas, no salirse de las reglas que debe tener uno en los alimentos, subrayó.

A raíz de su enfermedad, compartió que se sumó al grupo de diabéticos Amanecer, grupo que existe desde 1990 y que es un apoyo, pues entre todos comparten experiencias para llevar una mejor calidad de vida y evitar graves afectaciones a consecuencia de esta enfermedad.

Dijo que para él ha sido muy difícil llevar esta enfermedad, porque no le tomó importancia cuando se la diagnosticaron, pudo haberse controlado, y por no seguir recomendaciones lo tomó a la ligera, consumía todo tipo de alimentos, tanto grasas, dulces, refrescos, su cuerpo fue resintiendo y en los últimos tres años fue cuando su salud se complicó con la ceguera, problemas de circulación en los pies, por eso consideró importante llevar este mensaje de atención y cuidado a la comunidad local e hizo las siguientes recomendaciones.

“Invité a toda la población de Los Cabos y quien nos escuche por radio e internet que se hagan un chequeo de sangre, sigan instrucciones del doctor, porque ya cuando quieran controlarse es demasiado tarde, lo digo como experiencia, como testimonio, la diabetes es una muerte lenta, te sientes bien pero por dentro es mentira, uno se empieza a deteriorar dentro del organismo, lo primero que afecta son los riñones, páncreas, la vista, porque la diabetes avanza”. recalcó.

Subrayó que la enfermedad la ocasiona la obesidad, el sobrepeso, la falta de ejercicio, por eso es importante que desde niños se lleve un control alimentario en las familias, para evitar esta enfermedad, que ocupa el primer lugar en los índices de mortalidad en el país.