“Es momento de dar solución a reubicación de Puerto Nuevo y Chula Vista, para que ya no estén con el Jesús en la boca”: Colegio de Arquitectos

San José del Cabo.- Marcelino Sotelo, presidente del Colegio de Arquitectos en Los Cabos aseguró que es necesario que se ponga solución y reubiquen a las familias de Puerto Nuevo y Chula Vista para que dejen de estar con el “Jesús en la boca” cada temporada de lluvias.

Con relación a que el fin de semana los vecinos de los fraccionamientos de Puerto Nuevo y Chula Vista, presenciaron el documental “Olvidados” a través del canal 10.1 de TV MAR, que removió los sentimientos de incertidumbre y desesperación que viven las familias, ubicadas en zona de riesgo por el paso de arroyos que se generan a causa de lluvias en el destino, sobre todo en temporada ciclónica, refirió que es un tema que requiere solución inmediata.

“Sí es desesperante, cada vez está pasando más el tiempo y se terminan las temporadas de huracanes, es un respiro para la familia y tranquilidad; hasta el siguiente año cuando de nuevo empieza la temporada de huracanes y las personas empiezan con la incertidumbre y miedo de no saber qué es lo que pasará, ya se le debe dar un carpetazo a favor de esas familias que están viviendo en la zozobra todos los años”.

Explicó que es necesario que se reubique a las familias a zonas seguras donde puedan estar en paz, asimismo comentó que no se le ha dado solución porque no hay reserva territorial.

“Se debe buscar la manera, no debemos quedarnos con el hecho de que digan que no hay territorio y ya no podemos avanzar, se han estado haciendo esfuerzos por parte del Municipio para poder llegar a un acuerdo con algunos ejidatarios pero hasta ahí, ya no sé si haya avanzado algo este tema, pero es necesario una solución pronta y donde el mismo Gobierno federal también tiene que entrarle porque ellos compraron en base a unos créditos que Infonavit les otorgó y es raro que Infonavit también haya dado su visto bueno a las construcciones de estas viviendas debido a que se supone que ellos tienen un estricto control de calidad en todas las viviendas que se entregan” indicó.

El Presidente del Colegio de Arquitectos recordó que en el año 2014 tras el paso del huracán “Odile” por Los Cabos, que dejó múltiple daños en las viviendas de estos fraccionamientos, viajó el representante del Infonavit de ese entonces pero no se llegó a ningún acuerdo para darle una solución concreta a las familias.

Reiteró Marcelino Sotelo que el Colegio de Arquitectos siempre va a estar a favor de la reubicación de las familias a lugares que no sean de alto riesgo, que desde un principio se les debieron haber entregado hogares en un lugar seguro.