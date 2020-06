Es momento de prepararse muy bien para el regreso a la actividad económica: Julio Castillo

Cabo San Lucas.- No es momento para el pesimismo, hay que ser optimistas y prepararse muy bien para el regreso a la actividad económica en Los Cabos y en eso se ha estado trabajando durante todo este tiempo; en preparar el regreso de una manera segura y generar conciencia de que habrá que seguir siendo productivos, pero con esta nueva realidad del Covid-19, así lo expresó el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez.

“En este sentido estamos optimistas, no podemos estar pesimistas; estamos optimistas, tenemos que trabajar y adecuarnos lo más rápido a la nueva realidad, la clave está en eso, ser inteligentes para adecuarnos lo más rápido a la nueva realidad y poder sobrellevar esto y superar este gran reto, en eso estamos concentrados. El sector aquí en Los Cabos siempre ha sido muy dinámico, empuja no se rinde, se adecua; hemos sido capaces de adecuarnos muy rápido a las situaciones adversas y en esta ocasión no debe ser la excepción y ahí tendríamos que enfocarnos todos, tener esa forma de ver las cosas más que lamentarnos por algo es recuperarnos rápido”.