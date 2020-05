Es necesario que las mujeres conozcan la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia: IMMLC

Los Cabos. – La violencia de género representa un problema de grandes proporciones para la sociedad por los diversos ámbitos en los que sus consecuencias se manifiestan, de ahí la importancia de que mujeres y niñas se informen acerca de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, en la que se establece la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la no discriminación de género, así como la libertad y autonomía de las mujeres.

Lo anterior, lo informó la directora general del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos (IMMLC), Lorena Cortés Torralbo, quien destacó que la mayoría de la población sigue sin comprender la magnitud de las causas y consecuencias de la violencia de género; por ello, resulta fundamental realizar actividades de divulgación y legislación sobre el tema, toda vez que es un compromiso adquirido por México, a raíz de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará: “No es una ocurrencia, son tratados internacionales que representan una obligación”, enfatizó.

La directora continuó explicando que, violencia contra las mujeres es toda acción o conducta pública o privada, en razón de su género, que les cause daño, mediante el empleo de fuerza física verbal, intimidación o persecución: “se trata de cualquier acción u omisión, basada en su género, que impida ejercer cualquiera de sus derechos, que les cause sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, obstétrico o la muerte”.

Lorena Cortés, también mencionó que la Ley de Acceso contempla 10 tipos de violencias: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, de pareja, de género, política, obstétrica y digital: “la violencia contra las mujeres es un problema de interés público, ya que está profundamente arraigada en nuestra sociedad”, aseveró la directora general.

La creación de esta Ley -dijo Cortés Torralbo-, obedece a la necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga las disposiciones y condiciones legales para brindar seguridad a todas las mujeres del estado de Baja California Sur, permitiendo, por supuesto, la concurrencia legislativa para que las entidades federativas tomen las acciones conducentes.

Lorena Cortés prosiguió indicando que las mujeres deben ser tratadas con respeto en el ejercicio pleno de sus derechos; contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades; recibir información clara, precisa y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención; recibir asesoría jurídica gratuita; contar con atención médica y psicológica gratuita; obtener resguardo temporal en un refugio junto a sus hijas e hijos; rechazar los acuerdos conciliatorios, por ser inviables en una relación de sometimiento entre la mujer y su agresor; recibir de la autoridad jurisdiccional las medidas de protección a que se refiere esta Ley, así como que permanezcan en secreto sus datos personales al ser atendida por cualquier autoridad.

Es importante mencionar que el estado y los municipios, se coordinaran para la integración y funcionamiento del sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

En ese sentido, el IMMLC cuenta con una Red Interinstitucional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar de la Violencia contra las Mujeres en el Municipio de Los Cabos, creada desde noviembre del 2018, con la participación de 25 instituciones gubernamentales de nivel municipal y estatal, misma que lleva hasta el momento 9 sesiones para coordinar trabajos encaminados a hacer más eficiente la atención de las mujeres que viven en situación de violencia.

Para finalizar, se pone a disposición de quienes tengan el interés de conocer la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, la página del H. Congreso del Estado https://www.cbcs.gob.mx/index.php/cmply/1492-ley-acceso-mujeres-bcs o bien, se puede solicitar el archivo vía inbox, en la página de Facebook: Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, https://www.facebook.com/immlc/ donde personal está listo para atenderte.