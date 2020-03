Es posible romper con violencia pero hay que pedir ayuda” Sandra Zambrano

San José del Cabo.– Lo que en un principio la hacía sentir querida, porque pensaba que los celos de su pareja eran una forma de demostrarle protección, seguridad, con el paso de los meses el control fue aumentando y se fue convirtiendo en algo asfixiante; después siguieron las amenazas, el hacerla sentir culpable de lo que hiciera o no hiciera y fue hasta que tuvo en sus manos el “violentómetro” -que mide la violencia- y checó que su caso estaba en el nivel 10 y que si no ponía un alto iría avanzando hasta llegar al 30 -que es asesinar-, fue cuando se atrevió a poner un alto y terminar con la relación.

La historia de Sandra Marisela Zambrano Álvarez, de 33 años de edad, terapeuta holística, originaria de la Ciudad de México, empezó como muchas otras, con un lindo episodio de amor a primera vista, pero después de que se fue a vivir con su pareja todo cambió, estuvo un año sometida a toda esta presión psicológica que la convirtió de una mujer alegre, decidida, en alguien atrapada, sin ganas de vivir; pero al conocer historias de otras mujeres, al ponerse en contacto con gente que trata la violencia, descubrió que necesitaba ayuda y así después de 6 o 7 veces que se separaba y volvía con su pareja, finalmente decidió romper con el círculo de la violencia.

En su caso platica, no hubo violencia física, pero sí psicológica, que es igual de dañina; y decide contar su historia para ayudar a otras mujeres, que tal vez enfrentan una situación más crítica, para decirles que sí es posible romper con la violencia y que hay que hacerlo, porque esto va en aumento y puede llegar a la muerte.

“Ha sido un cambio increíble, desde el momento en que empecé a tomar la terapia fue como un despertar, porque empezaba a creer todas las frases que se me decían: eres irresponsable, culpable, inmadura; cuando me doy cuenta que el problema no es mío, mi vida empieza a cambiar y decido soltar la relación y entonces muchas cosas increíbles pasaron en mi vida, la liberación y en el tipo profesional ayudar a otras mujeres a que no normalicemos la violencia, no minimicemos ni justifiquemos las conductas en la pareja, en el momento no te sientes cómoda con algo no permitir que eso siga avanzando”.

Además señaló que es muy importante pedir ayuda, es bueno contar con aliado y más si están capacitados en el tema de la violencia, para salir de esta situación y vivir realmente feliz, con libertad, con autoestima y no sólo sobrevivir a una relación tóxica.

“Primeramente entender que necesita uno ayuda profesional para estabilizar tu visión de las cosas, a veces empieza uno a creerse todo lo que la persona te dice; en el momento en que uno no está contento con algo, realizar los pasos para cambiar la situación, uno es completamente responsable de su vida, a veces puede generar ciertos miedos, pero vale la pena salir de una relación de estas porque vives realmente y qué mejor en el caso de mujeres con hijos que se ven arrastrados en esa situación de violencia, no es justo para los menores. La invitación es que analicen su situación y den el paso para cambiar eso, buscar ayuda”.

Comentó que es muy triste enterarse en las noticias de casos de mujeres que salen de casa y ya no regresan, por eso insistió en que no se debe normalizar cosas mínimas en cuestión de violencia, es importante seguir promoviendo la autoestima de la mujer, el amor propio, el tener precauciones con respecto a la seguridad y confió en que hoy en día que se ha dado un despertar en la conciencia de las mujeres a no callar sino levantar la voz, para que este grave problema vaya disminuyendo.